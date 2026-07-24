به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رفیع‌زاده در هشتمین جلسه بررسی وضعیت انشعابات باغ‌راه حضرت زهرا(س) که با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های خدمات‌رسان، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، شهرداری‌های مناطق ۱۷ و ۱۸ و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: تمامی مصوبات ابلاغی جلسه گذشته در موعد مقرر و به‌صورت کامل اجرا شده و اقدامات پیش‌بینی‌شده با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، زمینه فعال‌سازی انشعابات پروژه را در موعد مقرر فراهم کرده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت تأمین انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب پروژه افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تسریع در فرآیندهای اداری، رفع موانع موجود و تسهیل خدمات‌رسانی به‌منظور تکمیل هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های پروژه، از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.

مدیر باغ‌راه حضرت زهرا(س) با بیان اینکه این پروژه، بزرگ‌ترین طرح بازآفرینی شهری کشور به شمار می‌رود، تصریح کرد: تکمیل زیرساخت‌های باغ‌راه حضرت زهرا(س) نیازمند تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان است و برگزاری منظم جلسات کمیته رصد و پایش، نقش مهمی در تسریع اجرای زیرساخت‌ها و فراهم شدن زمینه بهره‌برداری از این مجموعه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری ایفا می‌کند.

رفیع‌زاده، اجرای کامل مصوبات جلسات گذشته را نشانه تعامل مؤثر میان شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، شهرداری‌های مناطق ۱۷ و ۱۸ و دستگاه‌های خدمات‌رسان دانست و تأکید کرد: این همکاری‌ها گامی مؤثر در پیشبرد اهداف و تکمیل زیرساخت‌های این پروژه ملی است.

مرتضی سرمدی، معاون تحول سازمانی اداره‌کل برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، نیز در این نشست از پیگیری‌های مستمر و اقدامات انجام‌شده در باغ‌راه حضرت زهرا(س) قدردانی کرد و بر استمرار این روند هماهنگ تا تکمیل کامل زیرساخت‌های پروژه تأکید کرد.