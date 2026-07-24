به گزارش خبرنگار مهر، یک قلاده خرس قهوهای که در محدوده روستای خاچک از توابع بخش کجور شهرستان نوشهر در دام گرفتار شده بود، با مشارکت مردم محلی، مأموران پاسگاه انتظامی کجور و نیروهای اداره حفاظت محیطزیست، از دام رهایی یافت.
در این عملیات، نیروهای امدادی پس از ایمنسازی محل و انجام اقدامات تخصصی برای حفظ سلامت حیوان، شرایط لازم را برای بازگشت خرس به طبیعت فراهم کردند و این گونه ارزشمند در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان نوشهر با قدردانی از همکاری مردم منطقه، همیاران محیطزیست، مأموران انتظامی و کارکنان اداره حفاظت محیطزیست، این اقدام را نمونهای از تعامل مؤثر میان شهروندان و دستگاههای مسئول در حفاظت از حیاتوحش عنوان کرد.
بر اساس این گزارش، مسئولان ابراز امیدواری کردند با تداوم مشارکت مردمی و همکاری نهادهای مرتبط، زمینه حفاظت مؤثرتر از گونههای جانوری و زیستبومهای طبیعی کشور بیش از پیش فراهم شود.
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