به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی پویانمایی، اولین رویداد سرمایهگذاری پویانمایی سریال ۳۰ و ۳۱ تیر، طی ۲ روز برگزار شد و ۱۹ فیلمساز انیمیشن، آثار خود را برای هیئت ارزیاب و سرمایهگذاران بخش خصوصی و دولتی حاضر در سالن خلیجفارس فرهنگسرای نیاوران ارائه دادند.
امیرحسین علمالهدی، محمدصادق باطنی، فرخ یکدانه، علی نوریاسکویی و امیرمحمد دهستانی هیئت ارزیابی این رویداد را تشکیل میدادند.
در این رویداد، سرمایهگذاران بخش خصوصی و دولتی حاضر بودند و به ارزیابی آثار و گفتگو با فیلمسازان و تهیهکنندگان پرداختند. چند اثر توجه سرمایهگذاران را جلب کرد که مذاکرات مقدماتی برای سرمایهگذاری صورت گرفت.
در بخش پایانی این رویداد، ناصر جاهدنیا مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی، گزارشی از رویدادهایی که تاکنون برگزار شده ارائه کرد و گفت: قرارداد برای سرمایهگذاری در ۲ فیلم سینمایی، ۴ سریال که یکی از آنها هم نسخه سینمایی هم سریال دارد و ۸ فیلم کوتاه و دانشجویی در حال نهایی شدن است.
وی درباره رقم حمایتی بیان کرد: رقم سرمایهگذاری کلی برای آثار بلند ۲۳۶ میلیارد تومان و برای آثار کوتاه ۵۸ میلیارد تومان است.
به گفته مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی، قرارداد با این آثار در حال تکمیل است.
تاکنون سه رویداد سرمایهگذاری آثار کوتاه و تجربی، آثار سینمایی و سریال توسط بنیاد ملی پویانمایی برگزار شده است. دو رویداد سینمایی و سریالی قرار بود سال گذشته برگزار شود که برپایی آنها به دلیل وقوع جنگ و اتفاقات دیگر به تعویق افتاد.
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