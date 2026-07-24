حمله به زیرساخت هوانوردی کشور با اقدام سریع متخصصان خنثی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مرتضی دهقان مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با حضور در فرودگاه بین‌المللی شیراز، از ایستگاه رادیویی ( RCAG) سیدان بازدید کرد.

در این بازدید با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به یکی از زیرساخت‌های غیرنظامی هوانوردی کشور، اظهار کرد: یکی از سایت‌های فعال در ارائه خدمات هوانوردی و پشتیبانی از پروازهای غیرنظامی هدف حمله دشمن قرار گرفت تا در روند حمل‌ونقل هوایی کشور اختلال ایجاد شود.

دهقان افزود: با تلاش شبانه‌روزی، دانش فنی و آمادگی متخصصان داخلی، اقدامات دشمن در کوتاه‌ترین زمان ممکن خنثی شد و زیرساخت‌ها و ارتباطات جایگزین به سرعت برقرار شد؛ به‌گونه‌ای که خدمات هوانوردی و ناوبری هوایی بدون هیچ‌گونه وقفه ادامه یافت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر توانمندی متخصصان صنعت هوانوردی کشور تصریح کرد: ظرفیت علمی و تخصصی ایجادشده در این حوزه، امکان ارائه مستمر خدمات ایمن و پایدار را فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران همچنین حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی هوانوردی را مغایر با قوانین و مقررات بین‌المللی دانست و گفت: در حالی که سازمان جهانی هواپیمایی کشوری همواره بر حفظ ایمنی پروازها تأکید دارد، رژیم صهیونیستی-آمریکایی با نادیده گرفتن این اصول، زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داده است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت هوانوردی کشور خاطرنشان کرد: همکاران ما با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، خدمات هوانوردی کشور در آینده نیز با کیفیت، ایمنی و پایداری بیشتری به مردم عزیز ارائه خواهد شد.