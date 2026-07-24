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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

حمله به زیرساخت هوانوردی کشور با اقدام سریع متخصصان خنثی شد

حمله به زیرساخت هوانوردی کشور با اقدام سریع متخصصان خنثی شد

معاون وزیر راه با اشاره به حمله اخیر به یکی از زیرساخت‌های غیرنظامی هوانوردی گفت: با تلاش شبانه‌روزی، دانش فنی و آمادگی متخصصان داخلی، زیرساخت‌ها و ارتباطات جایگزین به سرعت برقرار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مرتضی دهقان مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با حضور در فرودگاه بین‌المللی شیراز، از ایستگاه رادیویی ( RCAG) سیدان بازدید کرد.

در این بازدید با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به یکی از زیرساخت‌های غیرنظامی هوانوردی کشور، اظهار کرد: یکی از سایت‌های فعال در ارائه خدمات هوانوردی و پشتیبانی از پروازهای غیرنظامی هدف حمله دشمن قرار گرفت تا در روند حمل‌ونقل هوایی کشور اختلال ایجاد شود.

دهقان افزود: با تلاش شبانه‌روزی، دانش فنی و آمادگی متخصصان داخلی، اقدامات دشمن در کوتاه‌ترین زمان ممکن خنثی شد و زیرساخت‌ها و ارتباطات جایگزین به سرعت برقرار شد؛ به‌گونه‌ای که خدمات هوانوردی و ناوبری هوایی بدون هیچ‌گونه وقفه ادامه یافت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر توانمندی متخصصان صنعت هوانوردی کشور تصریح کرد: ظرفیت علمی و تخصصی ایجادشده در این حوزه، امکان ارائه مستمر خدمات ایمن و پایدار را فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران همچنین حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی هوانوردی را مغایر با قوانین و مقررات بین‌المللی دانست و گفت: در حالی که سازمان جهانی هواپیمایی کشوری همواره بر حفظ ایمنی پروازها تأکید دارد، رژیم صهیونیستی-آمریکایی با نادیده گرفتن این اصول، زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داده است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت هوانوردی کشور خاطرنشان کرد: همکاران ما با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، خدمات هوانوردی کشور در آینده نیز با کیفیت، ایمنی و پایداری بیشتری به مردم عزیز ارائه خواهد شد.

کد مطلب 6897428
علی فروزانفر

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