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۲۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۱۴

«نبیل قاووق»:

لبنان ذره ای از حقوق خود در برابر اسرائیل کوتاه نمی آید

لبنان ذره ای از حقوق خود در برابر اسرائیل کوتاه نمی آید

عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان با اشاره به افزایش تجاوزات و نقض قوانین بین المللی از سوی رژیم صهیونیستی در قبال این کشور، تاکید کرد که لبنان ذره ای از حقوق خود عقب نشینی نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «نبیل قاووق» عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان تاکید کرد: تجاوزات اخیر دریایی، زمینی و هوایی اسرائیل که ذخایر نفتی در دریا و مناطق مرزی لبنان را نیز در برگرفته در کنار تجاوزات روزانه جنگنده های اسرائیلی علیه حریم هوایی کشور افزایش یافته است.

وی در ادامه افزود: لبنان کاملا بر حقوق خود در خصوص ذخایر نفتی اش تاکید دارد. هم چنین ارتش، مقاومت و اجتماع ملی گسترده با دست کشیدن از ذره ای از خاک لبنان و قطره ای از آب این کشور مخالف است.

قاووق عنوان داشت: حاکمیت کشور قابل تجزیه و بخش بندی نیست بنابراین هر قطره از آب دریای ما و هر ذره از خاک کشور مساوی است با حاکمیت و استقلال و کرامت لبنان.

وی افزود: لبنان در جایگاهی نیست که ذره ای از حق خود کوتاه آید حتی اگر وزیر خارجه آمریکا به اینجا بیاید. ما می توانیم با قدرت ارتش و مقاومت حق خود را بگیریم.

گفتنی است که آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به تازگی مدعی شد که میدان نهم نفتی و گازی لبنان متعلق به آن رژیم است.

کد مطلب 4223702
فاطمه صالحی

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