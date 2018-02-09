لبنان ذره ای از حقوق خود در برابر اسرائیل کوتاه نمی آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «نبیل قاووق» عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان تاکید کرد: تجاوزات اخیر دریایی، زمینی و هوایی اسرائیل که ذخایر نفتی در دریا و مناطق مرزی لبنان را نیز در برگرفته در کنار تجاوزات روزانه جنگنده های اسرائیلی علیه حریم هوایی کشور افزایش یافته است.

وی در ادامه افزود: لبنان کاملا بر حقوق خود در خصوص ذخایر نفتی اش تاکید دارد. هم چنین ارتش، مقاومت و اجتماع ملی گسترده با دست کشیدن از ذره ای از خاک لبنان و قطره ای از آب این کشور مخالف است.

قاووق عنوان داشت: حاکمیت کشور قابل تجزیه و بخش بندی نیست بنابراین هر قطره از آب دریای ما و هر ذره از خاک کشور مساوی است با حاکمیت و استقلال و کرامت لبنان.

وی افزود: لبنان در جایگاهی نیست که ذره ای از حق خود کوتاه آید حتی اگر وزیر خارجه آمریکا به اینجا بیاید. ما می توانیم با قدرت ارتش و مقاومت حق خود را بگیریم.

گفتنی است که آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به تازگی مدعی شد که میدان نهم نفتی و گازی لبنان متعلق به آن رژیم است.