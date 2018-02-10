گلستان مشکلات زیادی در زمینه زیرساخت های فرهنگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی شامگاه جمعه در پردیس سینمایی کاپری گرگان حضور یافت و به تماشای فیلم «تنگه ابوقریب» که از جمله فیلم های جشنواره فجر است، نشست.

وی قبل از شروع فیلم، در جمع خبرنگاران، اظهارکرد: گرگان شهری با پیشینه تاریخی و فرهنگی است و با وجود هنرمندان زیادی در عرصه موسیقی، تئاتر و سایر رشته ها اوضاع فرهنگی بهتری نسبت به سایر استان ها داریم.

هاشمی گفت: به خاطر علاقمندی به هنر و احترام به آن در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در گرگان حاضر شدم و بسیار خوشحال هستم که این توفیق نصیب شد تا بتوانم در جمع هنرمندان شاهد یکی از فیلم های جشنواره باشم.

وی تصریح کرد: در عرصه فرهنگی اقدامات خوبی در استان صورت گرفته اما انتظارات مردم گلستان بیشتر از این است زیرا محدودیت ها و مشکلات زیادی در حوزه تالارها، سینماها و اماکن و زیرساخت های فرهنگی وجود دارد.

جشنواره های خاص اقوام

استاندار گلستان با اشاره به فقدان سینما در برخی از شهرهای استان، ادامه داد: با توجه به این که گلستان مجموعه ای از اقوام مختلف چون تراکمه، سیستانی ها و غیره است بنابراین هر قوم جشنواره خاص خود را می طلبد.

هاشمی با بیان این که باید تلاش کنیم علاقمندی به هنر را در میان شهروندان افزایش دهیم، ادامه داد: وظیفه من اهمیت دادن و تلاش در این راستا است تا بخش خصوصی و دولتی در این زمینه حرکت کنند.

وی ادامه داد: من از برنامه های اداره ارشاد گلستان در زمینه ساخت سینما و مجتمع های چند منظوره و میزان سرانه استان اطلاع ندارم ولی با انتظارات مردم احساس می شود که سرانه های ما بسیار کم است و باید تلاش شود تا آن را بیشتر کنیم.

استاندار گلستان بیان کرد: در این سال ها وزارت ارشاد نتوانست منابع مالی خوبی به استان ها اختصاص دهد بنابراین علاقمند هستیم که بخش خصوصی در این زمینه ورود یابد.

وی گفت: اگر بخش خصوصی را مانند بخش صنعت، معدن، تجارت و گردشگری فعال کنیم، امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفتد.