دعوت امام جمعه همدان از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری همدان؛ استاندار همدان و نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در پیام مشترکی از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه دعوت کردند.

در متن این پیام مشترک آمده است: طبق فرموده های رهبر معظم انقلاب، به حول قوه الهی، حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال از همیشه گرم تر و پرشورتر خواهد بود.

این پیام می افزاید: انقلاب اسلامی ایران در شرایطی سی و نهمین سالگرد پیروزی خود را جشن می گیرد که مردم انقلابی ایران اسلامی همچون روز اول بر عهدی که با امام(ره) و شهدا برای پاسداری از انقلاب بستند، پای بند هستند و توطئه های دشمنان را که محور آن بر فاصله گرفتن مردم از نظام قرار دارد، با حضور همیشگی خود در صحنه خنثی می کنند.

نویسندگان این پیام ادامه می دهند: انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته از مکتب عاشورا و فاطمیه(س) است و امسال نیز مردم ایران ثابت کردند که در مهم ترین جشن ملی خود نیز شأن ائمه معصوم(ع) و اهل بیت(ع) را به خوبی حفظ کرده و دهه فجر فاطمی را در پاسداشت ارزش های انقلاب برگزار کردند.

امام جمعه و استاندار همدان افزودند: مردم دیندار استان همدان هم دوش مردم ایران اسلامی همواره در تمامی صحنه ها حضور داشته و به پشتیبانی از نظام، دین و هویت خود پرداخته و در حمایت از ارزش های اسلامی و شیعی زبانزد خاص وعام هستند.

نماینده ولی فقیه در استان و استاندار همدان با تبریک فرا رسیدن یوم الله ۲۲ بهمن و تسلیت ایام فاطمیه(س) از مردم شریف و حماسه ساز استان دعوت کردند تا با حضور در راهپیمایی وحدت آفرین و دشمن شکن ۲۲ بهمن ماه، بار دیگر میثاق ابدی خود با امام(ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدا را به جهانیان اعلام کنند.

اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم.

غیاث الدین طه محمدی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان

محمدناصرنیکبخت استاندار همدان