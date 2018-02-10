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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۱۶

نماینده ولی‌فقیه در اردبیل:

ایجاد منطقه آزاد اردبیل مطالبه جدی مردم استان است

ایجاد منطقه آزاد اردبیل مطالبه جدی مردم استان است

پارس‌آباد- نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل گفت: ایجاد منطقه آزاد تجاری اردبیل مطالبه جدی مردم این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی شامگاه جمعه در نمایشگاه یاس کبود پارس‌آباد تصریح کرد: تمامی مسئولان استان برای دریافت مجوز راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری در شمال استان اردبیل عزم خود را جزم کرده‌اند.

وی افزود: در صورتی که مجلس با این مهم موافقت نکند حاضر به تحصن هستیم و در حال حاضر نیز دریافت مجوز تحصن از وزارت کشور دنبال می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان ادامه داد: در پی دریافت مجوز تحصن ۱۰۰ اتوبوس از شهروندان به مقابل مجلس اعزام می‌کنیم تا درخواست منطقه آزاد را مطرح کنند.

عاملی افزود: در خصوص دریافت مجوز با نمایندگان تأثیرگذار نیز صحبت کرده و اهمیت آن را شرح دادیم که امید می‌رود با تصویب و صدور مجوز از سوی مجلس بتوان شاهد شکوفایی استان اردبیل در عرصه اقتصادی بود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به ثمرات برگزاری رویدادهای فرهنگی با هدف تبیین اندیشه اهل‌بیت (ع) اشاره کرد و افزود: در ایام فاطمیه نیز انتظار می‌رود اندیشه این بانوی بزرگوار تبیین شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان متذکر شد: مجلس حضرت فاطمه زهرا (س) مایه وحدت شیعه و سنی است و جایگاه این بانوی بزرگوار به عنوان الگوی وارسته جهان اسلام شناخته شده است.

کد مطلب 4223872
محمد میرزایی ناطق

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