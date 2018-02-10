عوض نخست در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در نظر داشتیم این سالن تا دهه فجر امسال تکمیل شود اما به دلیل نیاز مالی پروژه پیش بینی شده تا نیمه اول سال آینده به اتمام برسد.
وی افزود: تاکنون ۸۵ میلیارد ریال برای این پروژه صرف شده و ۹۰ میلیارد ریال دیگر نیز مورد نیاز است تا به صورت کامل تکمیل شود.
رئیس ورزش و جوانان اردبیل متذکر شد: این سالن در گروه سالنهای دوومیدانی استاندارد کشور با ظرفیت ۲۰ هزار نفر و در مجموعه استادیوم علی دایی اردبیل احداث می شود و میتواند میزبان مسابقات آسیایی و جهانی باشد.
به گفته نخست این پروژه توسط شرکت توسعه امکان ورزشی وزارت ورزش اجرا میشود و امید میرود بعد از تکمیل زمینهساز میزبانی مسابقات دوومیدانی برای استان اردبیل باشد.
وی با اذعان به اینکه متأسفانه تا سال گذشته هیچ سالن استانداردی در استان نداشتیم، اضافه کرد: با استانداردسازی سالنهای رضازاده و شهید آسمانی در مدت کوتاهی میزبان بازیهای آسیایی و جهانی والیبال بودیم.
رئیس ورزش و جوانان اردبیل تأکید کرد: اغلب سالنهای ورزشی شهرستان اردبیل نیازمند تعمیر و تجهیز است و در وضعیت فعلی سالنهای پورحسن، گل مغان و ۱۲ بهمن در حال تعمیر است.
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