۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۴۲

مدیرعامل سازمان اتوبوس‌رانی کرمان خبر داد:

سرویس دهی رایگان ۱۰۰ دستگاه اتوبوس به راهپیمایان ۲۲ بهمن کرمان

کرمان - مدیرعامل سازمان اتوبوس‌رانی کرمان و حومه از سرویس‌دهی ۱۰۰ دستگاه اتوبوس به شهروندان به صورت رایگان جهت شرکت در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن خبر داد.

محمود ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت برگزاری راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن، سرویس ‌دهی رایگان توسط ۱۰۰ دستگاه اتوبوس از تمامی مسیرهای اصلی شهر یک ساعت قبل از شروع مراسم به سمت چهارراه طالقانی انجام می‌شود و بعد از پایان مراسم نیز، سرویس ‌دهی به سمت مسیرهای اصلی شهر انجام می‌ پذیرد.

وی با اشاره به اینکه سازمان اتوبوسرانی آماده هرگونه خدمت‌رسانی برای ایاب و ذهاب شهروندان از مبادی تعیین شده به سمت مسیر راهپیمایی است، افزود: همچنین ۱۰ دستگاه اتوبوس نیز از میدان عاشورا برای جابجایی و سرویس دهی به شهروندان برای شرکت در مراسم راهپیمایی به چهارراه طالقانی در نظر گرفته شده است.

ایرانمنش ضمن گرامیداشت ایام االله دهه فجر تصریح کرد: گرامیداشت این دهه، شکر نعمت عظیم انقلاب اسلامی، آزادی و استقلال و زنده نگه داشتن ارزش های انقلاب و آرمان های امام راحل (ره) است.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) بنای این انقلاب را با سختی‌های فراوان گذاشته و به جلو پیش بردند، بنابراین حفظ انقلاب و دستاوردهای آن و پاسداشت خون شهدای گرانقدر این مرز و بوم بر همه واجب و لازم است.

ایرانمنش افزود: در راستای بزرگ ‌داشت ایام ‌الله دهه‌ فجر، نصب بنرهایی با مضمون دهه‌ی فجر بر روی اتوبوس ‌های سازمان از فعالیت‌های سازمان اتوبوس‌رانی در این ایام خجسته است.

کد خبر 4223944

