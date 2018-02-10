تشکل های سیاسی مردم را به حضور در راهپیمایی۲۲ بهمن دعوت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تعدادی از احزاب و تشکل های سیاسی با صدور بیانیه های جداگانه، مردم را به حضور در راهپیمایی فردا ۲۲ بهمن دعوت کردند.

دستاوردهای بزرگ نظام بر کسی پوشیده نیست

مجمع روحانیون مبارز در بخشی از بیانیه خود آورده است: دستاوردهای بزرگ نظام در چهار دهه گذشته در حوزه‌های مختلف از جمله امنیت و آرامش حاکم بر کشور، پیشرفت‌های غرورآفرین علمی، اقتصادی، عمرانی و رشد چشمگیر در عرصه‌های فرهنگی، آموزشی و دینی برکسی پوشیده نیست و لازم است مسئولان مربوطه با زبان آمار صحیح به تبیین آن بپردازند اما در کنار همه این موفقیت‌ها نباید از بیان نقایص، عقب‌ماندگی‌ها و احیاناً انحراف در راهبردها و سوء عملکردها غفلت ورزید.

این تشکل روحانی اصلاح طلب در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کرده است: در این ایام و ماه‌های گذشته امپراطوری تبلیغاتی دشمن‌روی این عامل مهم و شکستن وحدت جامعه متمرکزشده است و با اعمال شیوه‌ها و ترفندهای پیچیده تمام سعی خود را مصروف به بن‌بست کشاندن امیدها و فروبردن جامعه در نومیدی و قطع امید از همه گروه‌های اصلاح‌طلب، اصولگرا، دولت و رهبری نموده است تا به خیال خام خود زمینه فروپاشی نظام را فراهم کند و متأسفانه در این میان برخی دوستان ناآگاه نیز به خیال خدمت با آنان همسو شده و چهره‌های اصیل انقلاب و یاران امام را که از محبوبیت فوق‌العاده در جامعه بهره‌مند هستند مورد هجمه و خدشه قرار می‌دهند.

مجمع روحانیون مبارز در بخش پایانی بیانیه خود تصریح کرده است: مجمع روحانیون مبارز ضمن تبریک سالگرد پیروزی معجزه‌آسای انقلاب اسلامی از تمامی هم‌وطنان عزیز درخواست می‌کند در همایش بزرگ ملی، ۲۲ بهمن امسال با شکوهتر از گذشته شرکت کرده و اتحاد و همبستگی خویش را در برابر بدخواهانی که سربلندی و پیشرفت ملت ایران را برنمی‌تابند به نمایش گذاشته روح بلند امام و شهیدان انقلاب و دفاع مقدس را شادمان سازند.

ملت همچون کوهی استوار پای آرمان‌های انقلاب می‌ایستد

حزب مردم سالاری، دیگر تشکل سیاسی است که با صدور بیانیه ای مردم را به حضور در راهپیمایی گرامیداشت سالگرد انقلاب اسلامی فراخواند.

مردم سالاری در این بیانیه تاکید کرده است: انقلاب شکوهمند اسلامی ‌با رهبری بی‌نظیر امام‌خمینی(ره) در حالی ‌وارد چهلمین سال عمر خود می‌شود که دستاوردهای انقلاب طی این چهار دهه که با محوریت شعار کلیدی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تبلور یافته بود، هر سال بیش از گذشته، این حقیقت غیرقابل انکار نمایان می شود که انقلاب اسلامی، یک انقلاب صد در صد مردمی بود که اثبات کرد، مردم با وحدت کلمه وانسجام خویش می‌توانند هر رویدادی را رقم زده ‌و هر تغییری را شکل دهند.

این تشکل سیاسی اصلاح طلب تاکید کرده است: حزب مردم‌سالاری از ملت فهیم و سرافراز ایران دعوت می‌کند که در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور گسترده درراهپیمایی۲۲بهمن، اتحاد خویش را برای جهانیان به ویژه آمریکای مستبکر به رهبری ترامپ نادان به نمایش بگذارد و ثابت کند که هر چند این رئیس‌جمهور جاهل، انسجام واقتدار مردم فهیم و دولت و رهبری ایران را نمی‌خواهد و علنا به ملت سرافراز ایران اهانت می‌کند اما این ملت علی‌رغم نارضایتی از برخی از موضوعات، همچون کوهی استوار پای آرمان‌های انقلاب می‌ایستد و البته این پیام را هم به گوش مسئولان برساند که باید آنان سر از پا نشناخته جهت رفع مشکلات مردم به ویژه مشکلات معیشتی بکوشند تا اعتماد عمومی را همچون گذشته بازسازی و تقویت نمایند. زنده و جاوید باد آرمان های انقلاب ۵۷ ملت رشید ایران.

مشارکت حداکثری ملت، دسیسه ها را بلااثر می کند

حزب اعتدال و توسعه هم در بیانیه ای تصریح کرده است: نقش بنیادین و بی بدیل اراده ملت در پیروزی، استقرار، تثبیت و تعالی انقلاب اسلامی سبب شده که سلطه گران، تضعیف این اراده را تنها راه مقابله با نظام جمهوری اسلامی بدانند. اما آنچه طی قریب ۴ دهه حیات نظام اسلامی توانست بسترِ دفعِ شرِ انبوهی از دسیسه ها از تحرکات ضدانقلاب گرفته تا جنگ تحمیلی، تهدیدها و تحریم های ظالمانه را فراهم کند همبستگی ملت و اعتقاد و ایمانِ استوار آنان به درستی راهی بوده که خود برگزیده اند؛ ایمان و اعتقادی که با تکیه بر آن کژی ها قابل اصلاح و کاستی ها قابل رفع بوده است.

اعتدال و توسعه در بخش دیگری از بیانیه خود ۲۲ بهمن امسال را نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ارزیابی و تاکید کرده است: حزب اعتدال و توسعه معتقد است مشارکت حداکثری ملت شریف ایران در راهپیمایی این روز، اقدامات پیدا و پنهان دشمنان انقلاب اسلامی برای سوءاستفاده از ناخشنودی بخشی از مردم از برخی کاستی های انباشته را همچون دیگر دسیسه هایی که در پی تضعیف اراده و خدشه به انتخاب و اعتقاد ملت بوده اند بلااثر خواهد کرد.

ایران اسلامی بهترین روزهایش در عرصه استقلال و آزادی را تجربه می کند

جامعه روحانیت مبارز هم با صدور بیانیه جداگانه ای ضمن دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن تصریح کرده است: استقلال حقیقی و کامل استوار شده و دشمنان سلطه گر، ناکام از نقشه ها، توطئه ها و عملیات خود انگشت حسرت به دهان گرفته‌اند؛ ‌ آزادی، این گمشده تاریخی به همت و ایثار و مقاومت شما مردم اینک در اختیار ما است. ما آزادانه انتخاب می کنیم، آزادانه تصمیم می گیریم، آزادانه اقدام می کنیم و آزادانه نقد می کنیم. ایران اسلامی امروز بهترین روزهای خود را در عرصه استقلال و آزادی تجربه می کند.

این تشکل روحانی در ادامه این بیانیه عنوان کرده است: پیشرفت‌های خیره کننده‌ای در عرصه های علمی، فناوری، امنیتی، نظامی، عمرانی، رسانه ای، هنری، بین المللی و غیره بدست آمده که باید با عزم و تلاش همگانی نسبت به حفظ و ارتقاء آن ها کوشش کنیم؛ از طرفی جامعه عزیز ما با مشکلات و کمبودهائی روبرو هستند که باید هوشمندانه آنها را ارزیابی و چاره جوئی و درمان کنیم که بی شک با اتکاء به قدرت لایزال مردم و توانائی ها و پیشرفت های موجود و اعتماد به نسل جدید و جوانان برومندمان و تحت هدایت های مقام معظم رهبری و تلاش بیشتر دست اندرکاران و با توکل به خداوند متعال بر انجام آنها قادریم.

نباید گذاشت هیچ‌گونه انحرافی از صراط مستقیم انقلاب اسلامی صورت بگیرد

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم با صدور بیانیه ای با تصریح روی اینکه «کلمه‌ طیّبه نظام جمهوری اسلامی هر روز ریشه‌دارتر و ثمربخش‌تر می‌شود» تصریح کرده است: توطئه دشمنان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد. کمترین سستی و اهمالی می‌تواند دشمن غدّار را به طمع اندازد تا با حیله و ترفندی جدید و نقابی دیگر پایه‌های قدرت نظام را نشانه بگیرد. لذا لازم است با حفظ انگیزه‌های دینی و توجه به جوانان پُرانگیزه و مؤمن، به تقویت اقتدار درونی کشور بپردازیم و تا زمانی که ساخت درونی این نظام برپایه دین، مردم و ارزش های الهی است، هیچ قدرتی توان ضربه زدن به این بنای پولادین را نخواهد داشت. اجرای احکام دین، عدالت خواهی و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض از اهداف و شعارهای ارزشمند انقلاب اسلامی بودند که برای حفظ انقلاب باید این شعارها را حفظ کرد و نگذاشت هیچ‌گونه انحرافی از صراط مستقیم انقلاب اسلامی صورت بگیرد.

جامعه مدرسین در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به نقش «ولایت فقیه» در تبدیل ایران به قطب نمای قدرتمند و تاثیرگذار در تحولات جهانی عنوان کرده است: شکست فتنه داعش در سوریه و عراق، نشر و گسترش گفتمان انقلاب اسلامی در بین مسلمانان و کشورهای اسلامی، ودر داخل راهبردهای کلان و عمیق معظم‌له در پیشبرد اقتدار درونی، تقویت باوردینی، بصیرت انقلابی، عدالت، اقتصاد و معیشت مردم و در عرصه‌ی پیشرفت‌های علمی، فناوری، نظامی، دفاعی همه از ثمرات ولایت فقیه و نظام اسلامی است.

زمامداران فعلی به جای حرف درمانی، عملگرایی را پیشه خود کنند

جامعه اسلامی مهندسین هم با صدور بیانیه ای ضمن دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن تصریح کرده است: نباید فراموش کرد که پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی مبتنی بر مجاهدتها و مقاومتهای این ملت بزرگ است. پس امروز و در آستانه سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب بر همه مسئولین در سطوح مختلف فرض و واجب است که اختلافات جناحی خود را در مسائل کلان ملی کنار گذارند و ضمن نقد مشفقانه و دلسوزانه از القای ناکارآمدی در هر منصبی نسبت به دولت های گذشته و زمامداران فعلی پرهیز کنند و با تلاش شبانه روزی و بهره گیری از همه امکانات سعی بر حل مشکلات بزرگی همچون رکود، بیکاری و امثالهم کنند و به جای حرف درمانی عملگرایی را پیشه خود کنند.

ملت ایران هیچ تردیدی در ضربه زدن به آمریکا نخواهد داشت

حزب موتلفه اسلامی در بیانیه ای تاکید کرده است: رمز پیروزی انقلاب اسلامی وحدت ملی و انسجام اسلامی است. مردم و مسئولان باید حافظ اقتدار، امنیت و منافع ملی باشند و این ممکن نیست مگر اینکه با عوامل و عناصر نفوذی که وحدت ملی را نشانه گرفته‌اند مبارزه کنند.

این حزب در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به مقاومت جمهوری اسلامی در برابر آمریکا عنوان کرده است: ملت ایران در برابر تجاوزات آمریکا و اسرائیل در منطقه ایستاده است و در این مقاومت تردید ندارد. آمریکا نمی‌تواند به تجاوزات خود در قالب حمایت از تروریسم ادامه دهد. سربازان سلحشور اسلامی و جوانان پاکباخته ایرانی سر تروریسم را در منطقه به سنگ خواهند کوبید. ضد انقلاب در ایران اعم از منافقین و سلطنت طلبان و مارکسیست‌ها و عناصر وطن فروشِ به اصطلاح ملی‌گرا نیز باید بدانند همانطور که آمریکا در این ۴ دهه عاجز از کمک به آن ها بوده است، در ۴۰ سال دیگر هم این ناتوانی ادامه دارد. ملت ایران هیچ تردیدی در ضربه زدن به آن ها نخواهد کرد.

این حزب در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است: ملت بزرگ ایران در روز ۲۲ بهمن برای بزرگداشت خون شهدا و ارج نهادن به ارزش‌های الهی و اسلامی و نیز گرامیداشت یاد امام امت بنیانگذار جمهوری اسلامی و ارج نهادن به ۳۰ سال رهبری بی بدیل مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در سراسر کشور به خیابان‌ها خواهند آمد.

آزمون بدعهدی آمریکا به نمادی از عبرت بزرگ تاریخی تبدیل شد

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی هم با صدور بیانیه ای با اشاره به بدعهدی های آمریکا در طول دوران عمر نظام جمهوری اسلامی تاکید کرده است: استیصال آمریکا و هم پیمانان اروپای‌اش در کنار رژیم‌های مرتجع عربی، قامت بلند و استوار نظامی را نشان می‌دهد که رهبری ده ساله امام راحل(ره) و تداوم ۲۹ ساله آن توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) همچنان نستوه و امیدآفرین سد غیر قابل نفوذی در مقابل فتنه‌ها و توطئه‌های هزار رنگ دشمنان و عمال داخلی شان به پیش می رود. آزمون بدعهدی آمریکا اگر چه ظلمی آشکار و خسارت بار بود ولی به نمادی از عبرت بزرگ تاریخی تبدیل شد تا مسئولین چهره واقعی آمریکا را بعنوان شیطان بزرگ و ابلیس مجسم به درستی از یاد نبرند.

این تشکل سیاسی در ادامه بیانیه خود آورده است: جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با پاسداشت میراث گرانبهای امام راحل(ره) و دستاوردهای عظیم خون شهدا ملت سلحشور را به حفظ وحدت و انسجام ملی بر محوریت اصل ولایت فقیه و امامت و راهبری های امام خامنه ای (مدظله العالی) فرا می‌خواند و ضمن حضور در آیین بزرگداشت انقلاب اسلامی در روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه از ملت سلحشور می‌خواهد تا با حضور شکوهمند خود عزت ایران اسلامی را بار دیگر پیش چشم جهانیان به نمایش بگذارد.

مردم، مسئولین را به عمل انقلابی و جهادی فرا می خوانند

جبهه پایداری دیگر تشکیلاتی است که به مناسبت فرارسیدن ۲۲ بهمن بیانیه صادر کرده است. این جبهه ضمن توصیه به مسئولین برای «عمل انقلابی» و «جهادی» تصریح کرده است: امروز بیش از پیش مردم انقلابی، مسئولین محترم را به اهتمام جدی برای خدمت و عمل انقلابی و جهادی به منظور حل مشکلات جامعه فرا می خوانند. پاسخ به این مطالبات به حق مردم، راه نفوذ و ایجاد اخلال دشمنان قسم خورده انقلاب را که در سالیان اخیر شکست های سنگینی از رزمندگان مقاومت متحمل شده اند، را خواهد بست.

جبهه پایداری در ادامه تاکید کرده است: ما در این ایام فرخنده و با یادآوری سیره و سخنان حضرت امام خمینی(ره) به همه مسئولین کشور، از آن ها همچون گذشته می خواهیم اگر نیت خدمت به مردم، خصوصا محرومین و مستضعفان که مالکان اصلی کشور و انقلاب هستند، را دارند، همچون امام امت(ره) که با اعتماد به مردم خود، کشور را از چالش بزرگی چون جنگ تحمیلی عبور داد، به ظرفیت های داخلی اعتماد کرده و کشور را از چالش های اقتصادی و معیشتی به سلامت عبور دهند.

طی چهل سال گذشته، کارگران در تمامی عرصه ها حضوری چشم گیر داشته اند

خانه کارگر، دیگر تشکلی است که با صدور بیانیه ای عنوان کرده است: طی چهل سال گذشته، کارگران در تمامی عرصه ها حضوری چشم گیر و موثر داشته اند و دستاوردهایی نظیر شکل گیری شوراهای اسلامی کار، بازنگری و اصلاح قانون کار سابق، تصویب قانون بیمه کارگران ساخمانی و قانون بیمه بیکاری، بازنشستگی های پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور و امسال آن به برکت انقلاب بوده است که با تداوم نقش آفرینی آحاد کارگری و همراهی مسئولین امید به دستاوردهای بیشتر متصور می باشد.

این تشکل در ادامه بیانیه خود آورده است: تشکیلات خانه کارگر از عموم کارگران دعوت می نماید که به پاس قدردانی از برکات انقلاب، دوشادوش سایر هموطنان در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن حضوری چشم گیر و آگاهانه داشته باشند.

ملت ایران با وحدت کلمه بر همه مشکلات غلبه کرده اند

حزب جوانان ایران اسلامی هم با صدور بیانیه ای تاکید کرده است: در طول این ۴ دهه ملت سرافراز ایران تلاش کرده اند که با همه فراز ونشیب ها با وحدت کلمه و انسجام خویش بر همه مشکلات غلبه کرده و تغییرات مورد نظر اکثریت را رقم زده و هر سدی را از سر راه نظام و آرمان های انقلاب اسلامی بردارند و امروز هم با آگاهی نسبت به این موضوع که دست یابی به تمامی اهداف و تحقق آرمان های انقلاب و نظام در چارچوب قانون اساسی بدلیل موانع داخلی و خارجی تا کنون میسر نشده و با آگاهی به اینکه دوره قریب به چهل سال یک دوره زمانی قابل قبول برای ارزیابی عملکرد یک نظام سیاسی برای توفیق یا عدم توفیق می باشد همچنان تنها راه تحقق آرمان استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را مسیر اصلاح دانسته و بر آن پافشاری و تاکید دارند.

دستاوردهای انقلاب بدون حب و بغض واکاوی شود

«حزب همبستگی دانش آموختگان ایران»(هدا) هم در بیانیه ای با اشاره به لزوم واکاوی دستاوردهای انقلاب، بدون حب و بغض تصریح کرده است: باید همه مسئولان کشور به این اصل مهم باور قلبی پیدا کنند که صاحب اصلی این سرزمین تک تک ملت ایران هستند و همه مردم با گرایشات مختلف فکری و سیاسی حق تعیین سرنوشت خویش و مشارکت در اداره امور کشور را تا مادامی که مطابق نص صریح قانون از آن منع نشده اند خواهند داشت. باید دانست محروم کردن شهروندان از حقوق مصرح قانونی آن ها از جمله فصل حقوق ملت در قانون اساسی، همانا حرکت در جهت مغایر با اهداف انقلاب و تشدید کننده شکاف بین حاکمیت-ملت خواهدبود که نتایج ناخوشایند آن گهگاه در فضای جامعه مشاهده می شود.

این حزب تاکید کرده است: حزب هدا با گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب اسلامی و تمامی شهیدان راه آزادی و استقلال کشور، فرا رسیدن سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را به تمامی هموطنان تبریک می گوید و از آحاد ملت تقاضا می نماید با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه همچنان بر آرمان های اصیل انقلاب اسلامی تاکید و پافشاری نمایند. این حزب ضمن محکومیت هرگونه دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورمان، مسئولان را به حر کت در مسیر و مدار قانون و خدمت بی منت به شهروندان و تلاش خستگی ناپذیر برای آبادانی ایران عزیز توصیه می کند.

رسیدن به استقلال سیاسی و برچیدن دخالت های بیگانه با انقلاب محقق شد

جمعیت رهپویان یکی دیگر از تشکل هایی است که برای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیانیه صادر کرده است. این جمعیت در بخشی از بیانیه خود آورده است: قیام مردم ایران اسلامی در سال ۵۷ به رهبری مرجعیت دینی برای زدودن این پلشتی ها و بیرون کشیدن ایران از آن منجلاب متعفن و مرگ آور بود و آنچنانکه مردم در شعارهایشان فریاد می زدند، رسیدن به استقلال همه جانبه، آزادی کامل از طاغوت و خفقان و آغاز راه و مسیری جدید در دنیا به نام جمهوری اسلامی هدف اصلی انقلاب بود.

این جمعیت تاکید کرده است: برخی از آن خواسته های متعالی با خود انقلاب محقق شد؛ پایان استبداد و به دست گرفتن سرنوشت خود، رسیدن به استقلال سیاسی و برچیدن دخالت های گوناگون بیگانه در کشور، برچیدن مظاهر علنی فساد اخلاقی و ارتقای معنویت در کشور از مهم ترین آن ها بود.

این تشکل سیاسی اصولگرا آورده است: مردم هم بارها با شرکت گسترده در همه ادوار انتخابات ـ که بروز اجتماعی مدل سیاسی اداره کشور است ـ و نیز با شرکت در راهپیمایی های ملی ۲۲ بهمن و روز قدس و نقاط عطفی چون ۹ دی حمایت از اصل نظام و انقلاب را فریاد زده اند. اما به همان نسبت به جهت علاقه وافر به تحقق همه آرمانهای اولیه انقلاب، نسبت به آن عقب‌ماندگی‌های مقطعی یا توقف‌های بیجا، گلایه شدید و اعتراض خود را نیز بیان داشته و می دارند.

جمعیت رهپویان تصریح کرده است: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، یقینا خواهد توانست بار دیگر دشمنان قسم خورده و متحد شده علیه منافع این ملت را ناامید سازد و انگیزه مسؤولان و عزمشان را برای خدمت صادقانه بیشتر و زدودن هرگونه فساد و تبعیض از چهره نورانی انقلاب اسلامی مضاعف سازد.

پالایش مسیر انقلاب از مهم ترین جنبه های پویایی و امیدواری مردم است

حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی در بیانیه ای تصریح کرده است: حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی باور دارد دهه فجر فارغ از تنوع سلایق، گرایشات و قومیت ها بهترین و بایسته ترین تجلی گاه وحدت ملت بزرگ ایران و تحکیم ارتباط و هم افزایی مردم با مسؤولین سطوح مختلف نظام است و می بایست در این راه عموم مسؤولین التزام خود را به اهداف و آرمانهای انقلاب نشان دهند.

این حزب اصولگرا با تاکید روی این مساله که بازنگری و آسیب شناسی راهی که تا کنون مسئولان در نظام پیموده اند، از ارکان و موجبات توسعه، پیشرفت و سبب جلوگیری از انحرافات و فساد است عنوان کرده است: باید در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران برنامه های جامع و عزم و اهتمام کافی برای ورود انقلاب و ارزشهای متعالی آن در عرصه های گوناگون تدارک گردد.

حزب عدالت و توسعه تصریح کرده است: پالایش مسیر انقلاب از هرگونه فساد، تبعیض و بی عدالتی و لزوم مطالبه، نقد و اعتراض قانونی مردم نسبت به کاستی ها از مهم ترین جنبه های پویایی و امیدواری مردم مسلمان و انقلابی به شمار می رود که می بایست به تحقق و عینیت برسد هر چند لازم است پیش بینی گردد سوء استفاده گران و کسانی که در جهالت و فریب بیگانه گان قصد فتنه و بر هم زدن نظم امنیت عمومی جامعه را دارند زمینه بروز و ظهور نیابند.

این حزب در بخش پایانی بیانیه خود عنوان کرده است: راهپیمایی وحدت آفرین ملت ایران در یوم الله ۲۲ بهمن باید به انگیزه و سرمایه ای برای زدودن جلوه های اشرافی گری در میان برخی مسئولان و رفع شکاف های اجتماعی به ویژه گسست های بین نسلی بدل گردد و لازم است مانند ابتدای انقلاب و دفاع مقدس جوانان پاک و متخصص نسل های سوم و چهارم زمینه مدیریت و سکانداری در عرصه های مختلف جامعه را پیدا کنند.

راهپیمایی ۲۲ بهمن نمایش عظیم شوکت و اقتدار ایران اسلامی است

همچنین حزب تمدن اسلامی نیز در بیانیه ای، ضمن گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، همگان را به حضور در راهپیمایی این روز دعوت کرد؛

در بیانیه این حزب آمده است:

«سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و ورود به چهل سالگی این انقلاب الهی را به روح بلند و ملکوتی احیاءگر دین و ملت و مجدد اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امام خمینی رضوان‌اله تعالی علیه و خلف صالح ایشان حضرت آیت‌اله العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی و شهیدان پرافتخار میهن اسلامی از نهضت سال ۴۲ تا شهدای انقلاب، دفاع مقدس، شهدای ترور و شهیدان غرورآفرین هسته‌ای و مجاهدان و شهیدان دلاور مدافع حرم و خانواده‌های معظم آنان بویژه ایثارگران، شهیدان سرافراز جاویدالاثر و خانواده‌های معظمشان تبریک و تهنیت می‌گوییم.

آغاز چهلمین سال انقلاب شرایط متفاوتی با سال‌های گذشته دارد، راهپیمایی ۲۲ بهمن نمایش عظیم شوکت و اقتدار ایران اسلامی است که به سردمداران استکبار جهانی بویژه رژیم منفور امریکا و رئیس جمهور مجنون آن ترامپ برای همیشه می‌فهماند هیچ قدرتی در این جهان اجازه ندارد و امکان ندارد بتواند ملت بزرگ ایران را از راه افتخارآمیز و رو به پیشرفت خود باز دارد و آنچه مسئولان سبک مغز آمریکا در محافل تروریستی منافقین با لجن‌پراکنی مدعی شده‌اند که باید کاری کنیم مردم ایران چهلمین سالگرد پیروزی انقلابشان را نبینند، بار دیگر مثل گذشته این خیال خام را با خود و پیشینیانشان به گور خواهند برد.

حزب تمدن اسلامی در ایام گرامیداشت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روزهای تاریخی دهه فجر از همه مدیران، مسئولان محترم قوای سه‌گانه، نهادها و سازمان‌ها و دستگاه‌های تاثیرگذار، می‌خواهد که قدر این ملت بزرگ و شجاع و حاضر در صحنه را بیش از پیش بدانند و با مدیریت جهادی و تلاش بیشتر و استفاده از نیروهای متخصص و متعهد بویژه جوانان و بهره‌گیری از تجربه‌ی پیشکسوتان را در دستور کار خود قرار دهند و شایسته‌سالاری را در نظر بگیرند و مطمئن باشند این مردم شریف با علم و آگاهی و ایمان به انقلابشان به خوبی درک می‌کنند که بزرگترین دستاورد انقلاب، قطع وابستگی به قدرت‌های جهانی و استقلال کامل در همه زمینه‌هاست ولی باید وعده‌های مسئولان در کم کردن آلام و رنج محرومین، گسترش عدالت اجتماعی ـ گشایش امور اقتصادی و لمس آن در زندگیشان و تحقق اقتصاد مقاومتی با هدف عدم وابستگی به ذخیره خدادادی نفت و جلوگیری از فساد، رانت‌خواری و رشوه‌خواری و با گسترش اخلاق اسلامی، تهذیب نفس و همه آنچه از بدو پیروزی انقلاب در کلام و وصیتنامه الهی امام و پیام رهبر معظم انقلاب به کرات بیان شده و متأسفانه اکثرا به بوته فراموشی سپرده شده است اهتمام جدی و همه جانبه نشان دهند و آنها را بکار ببندند و مردم را همواره ولی‌نعمت خود بدانند.

در پایان حزب تمدن اسلامی همچون همیشه همگان را برای حضور پرشکوه و دشمن شکن در راهپیمایی سی و نهمین ۲۲ بهمن ملت بزرگ ایران دعوت می‌نماید.»