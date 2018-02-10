لغو فعالیت ۱۷آژانس هواپیمایی/آزادسازی نرخ بلیط اجحاف به مردم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضایی با اشاره به تعلیق و لغو فعالیت ۱۷ آژانس هواپیمایی در پی تخلفات صورت گرفته، گفت: روند نظارت بر شرکت های هواپیمایی و ایرلاین ها برای جلوگیری از اجحاف در حق مردم باید مستمرباشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه همزمان با آغاز تعطیلات نوروز بازار خرید و فروش بلیت داغ می شود، تصریح کرد: نظارت مستمر بر نحوه عملکرد شرکت های هواپیمایی از نارضایتی مردم می کاهد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه موافقت مجلس با شناور شدن و آزادسازی نرخ ها بلیت ها به معنای افزایش بدون ضابطه قیمت ها نیست، افزود: اینکه ایرلاینی اقدام به فروش بدون سقف قیمتی مشخص کند تخلف است زیرا موافقت با آزادسازی نرخ ها به معنای گران شدن صرف قیمت ها نبوده است.

رضایی با بیان اینکه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما مقدمه ای برای افزایش کیفیت خدمات دهی به مردم بوده است، گفت: متاسفانه مشاهده می شود که هیچ تغییری در خدمات دهی به مسافران صورت نگرفته و تنها شرکت های هواپیمایی در روزهای بحرانی و تعطیلات که بازار فروش داغ است اقدام به سوء استفاده می کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه متناسب نبودن عرضه و تقاضا عاملی برای سوء استفاده برخی شرکت های هواپیمایی شده است، افزود: با کمبودهایی که در شرکت های هواپیمایی مشاهده می شود انتظار می رود قیمت ها به نحو مطلوبی به مردم ارایه شود.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر مطالبه برای استفاده از ناوگان هوایی بیشتر شده است، تصریح کرد: رشد تقاضا نباید به جولان دلالان در بازار فروش بلیت منجر شود.

رضایی با تاکید بر اینکه سازمان هواپیمایی کشوری باید ضمن برخورد با تخلفات شرکت های هواپیمایی گزارش آن را نیز به مجلس ارایه دهد، گفت: متاسفانه در این گیر و دار برخی اخبار مبنی بر فروش بلیت های تقلبی نیز به گوش می رسد. هر ایرلاینی که با فروش بلیت تقلبی مردم را دچار مشکل می کند باید بداند سرنوشت اقداماتش پلمب واحد کسب او است. از سازمان هواپیمایی می خواهیم نظارت هر چه بیشتری بر بازار فروش بلیت هواپیما در روزهای منتهی به سال اعمال کند