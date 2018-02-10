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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲

کتابخانه مرکزی ایلام فعالیت خود را آغاز کرد

کتابخانه مرکزی ایلام فعالیت خود را آغاز کرد

ایلام-فعالیت کتابخانه مرکزی شهر ایلام به میمنت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایلام امروز در این آیین گفت: ۵ میلیارد تومان برای احداث این مجموعه بزرگ هزینه شده و در کنار این اعتبار یک و نیم میلیارد تومان نیز صرف سیستم گرمایشی و سرمایشی، تامین کتاب و قفسه ها شده است.

مراد جلیلیان ادامه داد: هم اکنون ۳۰ هزار جلد کتاب در این کتابخانه در حوزه های مختلف علمی ، اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی،  داستانی ، رمان و ... جانمایی شده و سایر قسمت های آن را سالن مطالعه، سالن آمفی تئاتر و توقفگاه است.

وی تاکید کرد: فرآیند ساخت این مرکز سال ۱۳۸۰ آغاز شد و همواره در سال های گذشته با مشکل کمبود اعتبار برای تکمیل آن روبرو بودیم ولی با شکل گیری دولت تدبیر و امید و به ویژه در ۲ سال گذشته روند تکمیل آن شتاب گرفت و خوشبختانه امروز شاهد افتتاح آن هستیم.

کد مطلب 4224154

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