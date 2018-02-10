کتابخانه مرکزی ایلام فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایلام امروز در این آیین گفت: ۵ میلیارد تومان برای احداث این مجموعه بزرگ هزینه شده و در کنار این اعتبار یک و نیم میلیارد تومان نیز صرف سیستم گرمایشی و سرمایشی، تامین کتاب و قفسه ها شده است.

مراد جلیلیان ادامه داد: هم اکنون ۳۰ هزار جلد کتاب در این کتابخانه در حوزه های مختلف علمی ، اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی، داستانی ، رمان و ... جانمایی شده و سایر قسمت های آن را سالن مطالعه، سالن آمفی تئاتر و توقفگاه است.

وی تاکید کرد: فرآیند ساخت این مرکز سال ۱۳۸۰ آغاز شد و همواره در سال های گذشته با مشکل کمبود اعتبار برای تکمیل آن روبرو بودیم ولی با شکل گیری دولت تدبیر و امید و به ویژه در ۲ سال گذشته روند تکمیل آن شتاب گرفت و خوشبختانه امروز شاهد افتتاح آن هستیم.