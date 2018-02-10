شهروندان و احزاب گلستان در ۲۲ بهمن حضور پررنگ داشته باشند

احسان مکتبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بیست و دوم بهمن ماه وقت بیعت دوباره شهروندان با شعارهای اصیل انقلاب اسلامی است.

وی با بیان این که راهپیمایی ۲۲ بهمن برای همه شهروندان خصوصا نخبگان و فعالان سیاسی دارای اهمیت است، از همه اقشار جامعه بخصوص احزاب خواست تا در راهپیمایی این روز حضور پررنگ داشته باشند.

وی با یادآوری این که در گلستان ۳۰ حزب و سازمان سیاسی شناسنامه دار از اصلاح طلب و اصول گرا و مستقل فعالیت می کنند، تصریح کرد: رمز توفیق ملت ایران در پیشبرد اهداف و آرمان های مقدس انقلاب اسلامی تبعیت از ولایت فقیه، وحدت و همدلی مردم و مسؤلین نظام است.

مکتبی خاطرنشان کرد: ایران اسلامی امروز توانسته است با بر هم زدن معادلات قدرت‌های جهانی، بیش از هر زمان دیگری جایگاه تأثیرگذار و تعیین کننده خود در عرصه تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای را تحکیم بخشد.