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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۰۹

سرپرست اداره کل سیاسی استانداری گلستان:

شهروندان و احزاب گلستان در ۲۲ بهمن حضور پررنگ داشته باشند

شهروندان و احزاب گلستان در ۲۲ بهمن حضور پررنگ داشته باشند

گرگان- سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گلستان گفت: شهروندان و احزاب گلستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پررنگ داشته باشند.

احسان مکتبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بیست و دوم بهمن ماه وقت بیعت دوباره شهروندان با شعارهای اصیل انقلاب اسلامی است.

وی با بیان این که راهپیمایی ۲۲ بهمن برای همه شهروندان خصوصا نخبگان و فعالان سیاسی دارای اهمیت است، از همه اقشار جامعه بخصوص احزاب خواست تا در راهپیمایی این روز حضور پررنگ داشته باشند.

وی با یادآوری این که در گلستان ۳۰ حزب و سازمان سیاسی شناسنامه دار از اصلاح طلب و اصول گرا و مستقل فعالیت می کنند، تصریح کرد: رمز توفیق ملت ایران در پیشبرد اهداف و آرمان های مقدس انقلاب اسلامی تبعیت از ولایت فقیه، وحدت و همدلی مردم و مسؤلین نظام است.

مکتبی خاطرنشان کرد: ایران اسلامی امروز توانسته است با بر هم زدن معادلات قدرت‌های جهانی، بیش از هر زمان دیگری جایگاه تأثیرگذار و تعیین کننده خود در عرصه تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای را تحکیم بخشد.

کد مطلب 4224183

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