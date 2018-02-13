به گزارش خبرنگار مهر، «گفت‌وگو با زمان» شامل بررسی و دسته‌بندی اندیشه‌های توران میرهادی، استاد برجسته ادبیات کودکان است که از درون مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های این پیشکسوت ادبیات کودکان در دوره‌ای بیش از پنجاه سال، گردآوردی شده است. این کتاب با تصویر دستنوشته‌ای از زنده‌یاد توران میرهادی آغاز می‌شود و هر بخش آن به موضوعی ویژه درباره کار یا علاقه این استاد اختصاص دارد.

در بخشی از متن این کتاب می‌خوانیم:

«سختی‌ها به من یاد دادند همه چیز را غنیمت بشمارم و تا زمانی که نفس می‌کشم، بکوشم، خدمت کنم و هر کاری که از دستم برای هر کسی برمی‌آید، انجام بدهم. در تمام عمرم هم شاگرد بوده‌ام و هم معلم. آن‌چه را بلد بوده‌ام، یاد می‌دادم و آن‌چه را بلد نبودم یاد می‌گرفتم و این جریان هنوز هم ادامه دارد و چون شاگرد خوبی هستم و بسیار می‌آموزم، خسته نمی‌شوم. احترام به اساتید هنوز هم در دل و جان من پابرجاست.»

کتاب «گفت‌وگو با زمان» یکی از مجموعه کتاب‌های «رویکردها و نگرش‌ها در آموزش و پرورش پیشرو» است که انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با مشارکت بنیان‌گذار مجتمع آموزشی شهید مهدوی برای ترویج اندیشه‌های برتر در زمینه تعلیم و تربیت و با هدف همیاری در دانش‌افزایی و نگرش‌سازی به‌ویژه برای کارشناسان، آموزگاران و مربیان منتشر کرده است.

چاپ دوم کتاب «گفت‌وگو با زمان» به بهای ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان در شمارگان ۳۰۰۰ نسخه منتشر شده است. علاقه‌مندان برای خرید کتاب می‌توانند با شماره ۸۸۵۵۳۵۲۸-۰۲۱ تماس بگیرند یا به وب‌سایت کتاب هدهد به نشانی www.hodhod.com مراجعه کنند.