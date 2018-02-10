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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۱۳

نماینده مردم اهواز در مجلس:

۲۰۰ هکتار زمین مردم وسط مزارع نیشکر آب ندارند

۲۰۰ هکتار زمین مردم وسط مزارع نیشکر آب ندارند

اهواز - نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: ۲۰۰ هکتار زمین حاصلخیز کشاورزی مردم وسط زمین های پرآب نیشکر، فاقد آب هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظم نسب الباجی عصر امروز در مراسم افتتاح طرح های عمرانی شهرستان کاورن با دعوت مردم به حضور باشکوه در راهیپمایی حماسی ۲۲ بهمن اظهار کرد: امروز مدارس کانکسی در کارون برچیده شده و پروژه های آبرسانی روستاهای شهرستان نیز در آینده ای نزدیک به اتمام رسیده و جشن این حوزه را نیز برگزار خواهند کرد.

وی با تأکید بر اولویت داشتن مسائل آموزشی استان بیان کرد: در روستاها نیاز به معلمان باتجربه داریم تا دانش آموزان دو زبانه را به خوبی تعلیم و تربیت کنند.

الباجی خطاب به مدیرکل آبفا روستایی خوزستان گفت: آب روستاهای سویسه از نظر کیفی مشکل دارد و از شما تقاضا داریم تا مشکلات آنها را حل کنید.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در روستای مبارکه سه،۲۰۰ هکتار زمین های حاصلخیز مردم در قلب مزارع نیشکر قرار دارد ولی از آب خوزستان محروم است و کشاورزان به کشت نیاز دارند؛ از استاندار خوزستان تقاضا می شود دستور تأمین آب این اراضی را صادر کند.

الباجی بیان کرد: نیشکر آمده قدمش هم روی چشم ولی مردمی که دود سیاه نیشکر را استشمام می کنند و تأمین آب کشاورزی حداقل خواسته ای است که می توان برای این مردم برآورده کرد.

کد مطلب 4224460

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