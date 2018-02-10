به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی ظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: در شهرهای خراسان بزرگ که شامل شهرهای خراسان جنوبی نیز می شود تلاش شده در هر شهر یک نمادی به عنوان یادگاری از آستان قدس رضوی داشته باشند.

وی با بیان اینکه در گناباد یک کتابخانه و در قاین یک فرهنگ سرا با این عنوان ایجاد شده است، بیان کرد: در بعضی شهرها نیز مدرسه احداث شده است.

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: تلاش ما بر این است تا در شهرستان نهبندان نیز یک مجتمع فرهنگی خدماتی مطلوب و قابل توجهی ایجاد کنیم.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه در هر شهر به اقتضای نیاز آن شهر نمادی ایجاد می شود، افزود: به طور مثال یک شهر کتابخانه، یک شهر فرهنگ سرا و یک شهر مدرسه یا مرکز بهداشتی نیاز دارد که به اقتضای نیاز هر شهر این کار در دست انجام است.

وی با بیان اینکه ایجاد صنایع سنگین و کارهایی که اعتبار بر است از سوی آستان قدس رضوی انجام شدنی نیست، گفت: اما کارهایی که زود بازه است و سرمایه زیادی نمی خواهد را آمادگی داریم که همکاری کنیم.

تولیت آستان قدس اظهار کرد: به طور مثال در گناباد قنات هایی وجود دارد که لایروبی آنها اشتغال زیادی ایجاد می کند و البته تا امروز نیز کار لایه روبی 50 قنات انجام شده است.

وی با بیان اینکه ایجاد کارخانه نان رضوی در شهرها زمان بر است، گفت: صنایع روستایی و گیاهان دارویی زود بازه است و می توان کارهای خوبی برای آنها کرد.

رئیسی ادامه داد: همچنین برای یک سری صنایع تبدیلی نیز مانند عناب و زعفران می توان کارهای خوبی انجام داد و تلاش داریم سبقه اشتغال زایی و گره گشایی به ویژه در زندگی روستاییان داشته باشیم.

وی برای انجام این کار در استان خراسان جنوبی انجام اعلام آمادگی کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی نیز در این دیدار تاکید کرد: باید فردی از طرف آستان قدس رضوی در استان منصوب شود تا این مسائل را پیگیری کند.

آیت الله سید علیرضا عبادی بیان کرد: تا فردی نباشد که مسائل را پیگیری کند فراموش می شود و در این زمینه حتما اقدامات لازم انجام شود.