۵ پروژه هلال احمر در گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین احمدی عصر شنبه در همایش هلال همدلی اظهار کرد: استان گلستان در معرض حوادث زیادی قرار دارد وسیل، سقوط هواپیما، حوادث معدن و ... از جمله حوادثی است که در استان رخ داده که با همت امدادگران و مردم خدمات آبرومندانه ای ارائه شده و آن چیزی که برجای مانده کوله باری از تجربه است.

وی افزود: فعالیت داوطلبانه اعضای جمعیت هلال احمر باقیات صالحات است وامیدوارم این سرمایه را به نسل های بعد منتقل کنیم.

احمدی ادامه داد: پروژه به سازی آمفی تئاتر و تاسیس کتابخانه مرکز هلال احمر شهرستان گرگان، مرکز فیزیوتراپی آق قلا، پد بالگرد در دو نقطه استان از جمله پروژه هایی هستند که امروز با حضور رئیس داوطلبان کشور افتتاح شد.

وی گفت: به دلیل توانمندی هلال احمر دولت احساس نیاز می کند و اجازه ورود هلال احمر در آسیب های اجتماعی را می دهد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان با بیان اینکه بحث های حمایتی را باید جدی گرفت، افزود: قصد جمعیت این است که در تمام نقاط کشور حضورفعال داشته باشد.

احمدی ادامه داد: در سال ۹۵ شعبه گمیشان و سال ۹۶ مراوه تپه احداث شد و از نظر امکانات روز به روز در حال بهتر شدن هستیم.

وی ادامه داد: در کنار این مسائل روح اصلی که سازمان را فعال نگه می دارد نیروی انسانی با انگیزه سالم و پرتلاشی است که سازمان را هدایت می کند و داوطلبان بازوی توانمند سازمان در یاری رسانی به آسیب دیدگان هستند.