به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، تورج دهقانی بر ضرورت احداث واحدهای فرآورشی سیار به این منظور تاکید کرد و از عقد قرارداد با یک شرکت تراز اول اروپایی در این زمینه خبر داد.

وی گفت: امیدواریم از محل اجرای این قرارداد، شاهد ایجاد ظرفیت فرآورش سیار به مقدار ۵۰ هزار بشکه در روز در نیمه نخست سال آینده باشیم.

دهقانی با اشاره به ظرفیت عظیم نفتی میدان آزادگان جنوبی گفت: رسیدن به رقم تولید بالای ۳۰۰ هزار بشکه در فاز نخست توسعه این میدان در کمتر از ۳۰ ماه آینده، با تلاش‌های مستمر و تسریع فعالیت‌های توسعه‌ای در این میدان دست‌یافتنی است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۳ همزمان با خلع ید شرکت چینی، توسعه این میدان با کمک شرکت‌های ایرانی در دستور کار قرار گرفت و بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکردمان از لحاظ صرفه‌جویی در وقت و هزینه از شرکت‌های خارجی نه تنها کمتر نیست، چه بسا در بخش‌هایی در حال پیش افتادن از آنها هستیم و این نشان‌دهنده لزوم باور به توانمندی در شرکت‌های ایرانی است.

دهقانی با اشاره به ساختار حاکم بر توسعه میدان‌های عظیم نفتی در دنیا گفت: سازوکار اقتصادی برای توسعه میدان‌های با ظرفیت بالا به گونه‌ای تنظیم می‌شود که پس از سرمایه‌گذاری در کوتاه‌ترین زمان، طرح وارد مرحله تولید و بازدهی اقتصادی شود و سرانجام ساختاری به نام تولید مرحله‌ای و افزایش تولید زودهنگام نمود می‌یابد.

سرپرست طرح توسعه آزادگان جنوبی در مورد عملکرد توسعه‌ای این میدان گفت: تاکنون حدود ۱۲۰ حلقه چاه در این میدان حفاری و تکمیل شده که از این تعداد، ۵۰ حلقه از اردیبهشت ماه امسال به صورت مرحله‌ای تکمیل و وارد مدار تولید شده است. در مجموع امروز شاهد تولید بیش از ۱۰۰ هزار بشکه نفت در میدان آزادگان جنوبی هستیم که این رقم یک رکورد به شمار می‌آید.