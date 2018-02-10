به گزارش خبرنگار مهر، دکتر زند رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور در سفر به استان کرمانشاه به همراه دکتر شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، دکتر خمیس آبادی رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان و جمعی از مدیران و محققین از مزارع ایستگاه تحقیقات اسلام آبادغرب بازدید کرد.

دکتر زند در حاشیه این بازدید اظهار داشت: سالانه حدود ۲۵ تا ۳۰رقم محصولات جدید در کشور معرفی می شود.

وی با اشاره به تنوع اقلیمی در کشور افزود: با هدف استفاده از پتانسیل های بخش کشاورزی، قرارداد هایی با موسسات بین المللی از جمله مؤسسه گندم منعقد شده است.

زند خاطرنشان کرد: در سال اول قرارداد حدود ۷هزار ژنوتیپ گندم برای مناطق سرد، مناطق دیم و با کیفیت مختلف از نظر قوی بودن از نظر روی و آهن وارد نمودیم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور اضافه کرد: از این تعداد ۳۰۰ژنوتیپ آن برای اولین بار است در ایران کشت می شوند.

وی افزود: استفاده از این تعداد ژنوتیپهای جدید کار مشترکی است که با موسسه تحقیقات گندم دنیا که در مکزیک هست انجام می‌دهیم.

وی گفت: ظرفیت دیگری که ایجادشده این است که با شرکتهای اروپایی روی تولید ارقام انجام شده که به ظرفیت تولید خواهد افزود.

زند خاطرنشان کرد: در کشور ۷۰رقم گندم در عرصه های مختلف کشور با تنوع رقم کشت می‌شود.

وی افزود: کار دیگری که با موسسه تحقیقات بین المللی گندم انجام گرفته، بهبود سیستم تولید بذر کشور است و سطح زیر کشت ارقامی که معرفی می شود به سرعت افزایش دهیم.