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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۰۹

محدودیت ترافیکی راهپیمایی ۲۲ بهمن در اردبیل اعلام شد

محدودیت ترافیکی راهپیمایی ۲۲ بهمن در اردبیل اعلام شد

اردبیل- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل محدودیت‌های ترافیکی راهپیمایی ۲۲ بهمن را در شهر اردبیل اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم آقامحمدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: محدودیت های ترافیکی از ساعت هشت صبح و تا پایان مراسم در تمامی مسیرهای منتهی به خیابان امام (ره) و از میدان باهنر تا میدان امام حسین (ع)  اعمال خواهد شد.

وی اضافه کرد: به منظور برگزاری مطلوب مراسم راهپیمایی پارک خودروها از ساعت ۲۴ شنبه در مسیر برگزاری راهپیمایی ممنوع خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با بیان اینکه شروع مراسم از میدان باهنر تا مصلی اردبیل خواهد بود، ادامه داد: در طول زمان برگزاری راهپیمایی پارک و توقف تمامی خودروها در خیابان امام (ره) از میدان باهنر تا میدان امام حسین (ع) ممنوع خواهد بود.

به گفته آقامحمدی در صورت مشاهده، وسیله نقلیه با جرثقیل به مناطق امن انتقال داده خواهد شد.

وی به اعمال محدودیت در سایر شهرهای استان نیز اشاره و تصریح کرد: انتظار می رود رانندگان حداکثر همکاری را با پلیس داشته باشند.

کد مطلب 4224667
محمد میرزایی ناطق

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