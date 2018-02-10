۴۰ طرح عمرانی خدماتی و ورزشی در شهریار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه و هم زمان با دهمین روز از دهه مبارک فجر و با حضور محمدحسین مقیمی، استاندار تهران، ۴۰ طرح عمرانی، خدماتی، کشاورزی و ورزشی در شهرستان شهریار به بهره برداری رسید.

فرماندار شهریار در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: برای ساخت وبهره برداری از این طرح ها، هفتصد و پنجاه میلیارد ریال هزینه شده است.

استاندار تهران به محض ورود به شهرستان شهریار در منزل شهیدان «شریفی» حاضر شد و خانواده معظم این شهیدان دیدار کرد.

وی در این دیدار طی سخنانی گفت: امنیت و آسایش امروز که در جامعه ما حاکم است، مرهون خون پاک هزاران شهید گلگون کفن است، که جان خود را فدا کردند، تا عزت و عظمت ایران و انقلاب بماند.

مقیمی خانواده‌ شهدا را مایه افتخار جامعه دانست و گفت: خدمت به خانواده شهدا برای مسئولین افتخاری بزرگ است، چرا که این عزیزان سرمایه‌های گرانبهای انقلاب اسلامی هستند و در طول چهار دهه از انقلاب اسلامی در تمام صحنه های دفاع از انقلاب حاضر شده و لحظه ای از پا ننشستند.

وی سپس در گلزار شهدای شهریار در امام زاده اسماعیل(ع) این شهرستان حاضر شد و ضمن قرائت فاتحه و اهدای گل به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

بهره برداری از دو طرح آموزشی و ورزشی در شهریار اقدام بعدی بود، که هم زمان با حضور نماینده عالی دولت در استان تهران در شهر اندیشه افتتاح شد.

در این مراسم، که محمد محمودی شاه نشین نماینده مردم شهرستان های ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام سید علی مروج، امام جمعه اندیشه نیز حضور داشتند، فرماندار شهریار گفت: این طرح آموزشی در زمینی به مساحت ٦١٩١متر مربع و در دو طبقه با ١٢ کلاس در فاز ٥شهر اندیشه احداث شده است.

سعید ناجی افزود: همچنین اولین مجتمع ورزش های باستانی و زورخانه ای در شهرهای جدید کشور در زمینی به مساحت ٢٣٦متر مربع نیز به بهره برداری رسید.

افتتاح ساختمان آتش نشانی «وحیدیه»

افتتاح ساختمان آتش نشانی «وحیدیه» از دیگر برنامه های حضور مقیمی در شهریار بود.

شهر وَحیدیه که در ۱۰ کیلومتری شهر شهریار واقع شده‌است، علی رغم نیاز، متاسفانه فاقد این ساختمان آتش نشانی بود، اما امروز و در ایام پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ساختمان آتش نشانی این شهر در روستای «کرد امیر» واقع در شهر «وحیدیه» افتتاح شد.

نماینده مردم شهرستان های ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی در حاشیه این مراسم، به خبرنگار مهر گفت: طرح های توسعه مناسبی برای شهرستان شهریار در نظر گرفته شده است، که امیدواریم با همت و تلاش مسئولان هرچه سریع تر به بهره برداری برسد، تا مردم از آن استفاده کنند.

محمودی شاه نشین مردم را مالکان اصلی انقلاب اسلامی دانست و گفت: هرکس در هر کسوت و مسئولیتی که قرار دارد، خادم مردم و موظف به خدمت به مردم است.

وی گفت: این ساختمان در زمینی به مساحت ١٢٠٠مترمربع و زیرینای ٦٥٠متر مربع با اعتباری بالغ بر ٩٠٠٠میلیون ریال احداث شده است.

استاندار تهران پس از افتتاح طرح های عمرانی، خدماتی، کشاورزی و ورزشی در شهریار، به شهرستان شمیرانات سفر کرد، تا در جمع مردم این شهرستان در مسجد اعظم تجریش به سخنرانی بپردازد.