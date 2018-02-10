روند وقایع پس از سرنگونی جنگنده اف ۱۶ اسرائیل از سوی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز در تحولی مهم، سامانه دفاع هوایی سوریه یک جنگنده اف ۱۶ رژیم صهیونیستی را ساقط کرد که روند حوادث به شرح ذیل است.

- ارتش رژیم صهیونیستی پهپادی که به حریم هوایی فلسطین اشغالی وارد شده بود را رصد می کند.

- بالگرد آپاچی رژیم صهیونیستی پهپاد را ساقط می کند و ارتش رژیم صهیونیستی مدعی می شود که این پهپاد ایرانی بوده و از اراضی سوریه برخاسته و وارد فلسطین اشغالی شده است.

- در واکنش به این پهپاد نیروی هوایی رژیم صهیونیستی اهدافی که مدعی شد ایرانی است را در منطقه مرکزی سوریه در فرودگاه تی فور و به ادعای صهیونیستها محل برخاستن پهپاد هدف قرار داد.

- سامانه دفاع هوایی سوریه به مقابله با جنگنده های اسرائیلی برخاست و یکی از آنها هدف قرار داد.

- صدای آژیر در بلندی های اشغالی جولان به صدا درآمد.

- ارتش رژیم صهیونیستی سقوط جنگنده اف ۱۶ خود و بیرون پریدن یکی از خلبانانش و اینکه به شدت زخمی شده است را تایید کرد.

- جنگنده های صهیونیست مدعی هدف قرار دادن ۱۲ هدف در سوریه شد.

- بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به محض شروع حوادث نشست تشکیل داد.

- رژیم صهیونیستی خواستار دخالت روسیه و آمریکا برای ممانعت از افزایش تنش در منطقه شد.

- دفتر نتانیاهو از وزیران کابینه خواست که درباره حوادث شمال فلسطین اشغالی واکنشی نشان ندهند.

- ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که ایران در راستای بی ثباتی منطقه خاورمیانه حرکت می کند و به دنبال سیطره بر تصمیم سوریه است.

- سردار حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در پاسخ به ادعای صهیونیست ها در مورد انهدام پهباد در مرز سوریه و اسرائیل، اظهار داشت: ما هیچ خبری از جانب اسرائیل را تایید نمی کنیم اگر سوری ها تایید کنند ما نیز تایید خواهیم کرد، چون اسرائیلی ها دروغ گو هستند. ما در سوریه حضور نظامی نداشته ایم و فقط به صورت مستشاری در سوریه حضور داریم ؛ حضور ارتش سوریه برای دفاع از سرزمین‌های خود کافی است.

- لبنان ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی درباره استفاده از حریم هوایی اش هشدار داد. وزارت خارجه لبنان ضمن محکوم کردن تجاوز جنگنده های اسرائیلی به خاک سوریه اعلام کرده از تل آویو به دلیل استفاده از حریم هوایی لبنان برای تجاوز به سوریه به شورای امنیت شکایت می کند.

- فرماندهی اتاق عملیات هم پیمانان سوریه با صدور بیانیه ای خطاب به رژیم صهیونیستی نسبت به هرگونه تجاوز جدید علیه سوریه هشدار داد.

- تهران هرگونه نقش در ارسال پهپاد به شمال فلسطین اشغالی را رد کرد.

- حماس ضمن اعلام حمایت از سوریه در برابر تجاوزات اسرائیل اعلام کرد که دمشق حق دارد در دفاع از خود پاسخ تجاوزات مکرر اسرائیل را بدهد.

- وزارت خارجه روسیه از همه طرفها خواست که خویشتنداری کنند.

- شبکه العربیه از هدف قرار گرفتن دومین جنگنده رژیم صهیونیستی و مجبور شدن آن به فرود اضطراری خبر داد و اعلام کرد که یک جنگنده اف ۱۵ هدف قرار گرفته است.

- حزب الله لبنان سرنگون جنگنده رژیم صهیونیستی را به مثابه از بین رفتن معادلات قدیمی و سرآغاز شروع مرحله راهبردی جدید که مانع از آن می شود که اسرائیل در حریم هوایی و اراضی سوریه جولان بدهد، دانست.

- رزمندگان گردانهای قسام شاخه نظامی حماس به منظور مقابله با هر گونه تجاوز رژیم صهیونیستی به دنبال حوادث شمال فلسطین اشغالی به حال آماده باش درآمدند.

- محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلاب یمن از سرنگونی جنگنده اف ۱۶ رژیم صهیونیستی از سوی سامانه دفاع هوایی سوریه استقبال کرد و آنرا گامی مهم دانست.

- جنبش جهاد اسلامی فلسطین، سرنگونی جنگنده رژیم صهیونیستی از سوی سامانه دفاع هوایی سوریه را به مثابه سیلی به هیمنه آمریکا و اسرائیل دانست.

- گردانهای حزب الله عراق از واکنش سوریه به حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی تمجید کرد و آنرا تصمیمی حکیمانه دانست.

- جبهه آزادیبخش فلسطین ضمن اعلام همبستگی کامل با سوریه در برابر تجاوزگری های رژیم صهیونیستی، از اقدام دمشق در سرنگون ساختن جنگنده صهیونیستی حمایت کرد.

- یک منبع نظامی سوری ضمن تاکید بر سرنگونی هر جنگنده متجاوز به سوریه به صهیونیستها در این باره هشدار داد.

- «انور عشقی» ژنرال بازنشسته سعودی و مدیر مرکز پژوهش های راهبردی و حقوقی خاورمیانه در واکنش به سرنگونی جنگنده و یک بالگرد اسرائیلی به وسیله سامانه دفاعی ارتش سوریه اعلام کرد که سرنگونی جنگنده اف ۱۶ اسرائیل در سوریه قواعد بازی در خاورمیانه را تغییر خواهد داد.

- سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه به درخواست دولت قانونی سوریه و در راستای مبارزه با تروریسم است.

- حزب الاتحاد لبنان با صدور بیانیه ای ضمن تمجید از واکنش ارتش سوریه به جنگنده های متجاوز رژیم صهیونیستی، آنرا تصمیمی راهبردی که مانع از زورگویی های متوالی تل آویو می شود، دانست.

- «دنی دانون» (Danny Danon) نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در پی سرنگونی جنگنده ارتش این رژیم توسط پدافند دفاع هوائی ارتش سوریه از شورای امنیت خواست تا علیه آنچه وی مدعی «اقدامات تحریک آمیز ایران» در منطقه شد، موضع گیری کند.