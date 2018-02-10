به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی جروزالم پُست، «دنی دانون» (Danny Danon) نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در پی سرنگونی جنگنده متجاوز ارتش این رژیم توسط پدافند هوائی ارتش سوریه از شورای امنیت خواست تا علیه آنچه وی مدعی «اقدامات تحریک آمیز ایران» در منطقه است، موضع گیری کند.

نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در این باره اعلام کرد: این حادثه اثبات کرد که تمام هشدارهای پیشین صحیح بودند. اعضای شورای امنیت نباید در برابر اقدامات ایران که اوضاع منطقه را تشدید می کند، بی تفاوت باشند.

وی در ادامه مدعی شد: این شورا باید اقدامات ایران را محکوم کند.

لازم به ذکر است، در پی تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، ارتش این کشور موفق به هدف قراردادن یک فروند اف- ۱۶ و یک فروند اف- ۱۵ متعلق به این رژیم شد.

این رژیم در تلاش است تا با بهانه قراردادن ورود یک پهپاد ایرانی به اراضی اشغالی اینگونه وانمود کند که رویدادهای امروز در نتیجه اقدامات ایران بوده است.