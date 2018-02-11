محدودیت های ترافیکی راهپیمایی ۲۲ بهمن اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ علی سعیدی افزود: میدان چی چست به طرف میدان ولایت فقیه، تقاطع مدنی ـ مطهری به طرف میدان ولایت فقیه، تقاطع باکری - منتظری به طرف میدان ولایت فقیه، کنارگذر عطایی به طرف خیابان امام (ره) و میدان امام حسین (ع) به طرف خیابان امام (ره) از جمله مسیرهای دارای محدودیت ترافیکی در ۲۲ بهمن امسال است.

وی اضافه کرد: کوچه آگاهی به طرف خیابان امام (ره)، کنارگذر ارتش به طرف پنجراه و میدان انقلاب، خیابان کاشانی از سه راهی هلال احمر به طرف میدان انقلاب، تقاطع استادان به طرف میدان انقلاب و همه مسیرهای فرعی منتهی به خیابان امام (ره) نیز از جمله دیگر مسیرهایی است که محدودیت ترافیکی در این روز در آنها اعمال می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با بیان اینکه این محدودیت ها از ساعت هشت صبح روز یکشنبه تا پایان آیین راهپیمایی ادامه می یابد گفت: پارک کردن خودرو و تردد موتورسیکلت و دوچرخه در این مسیرها نیز ممنوع بوده و این خودروها در صورت مشاهده توقیف می شوند.

راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال همزمان با سراسر کشور روز یکشنبه هفته آینده برگزار می شود، ساعت آغاز راهپیمایی امسال در ارومیه و شهرستان های استان ۱۰ صبح خواهد بود.