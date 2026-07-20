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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۲

پس‌لرزه‌های جنگ ایران؛ قیمت نفت از ۹۰ دلار عبور کرد

پس‌لرزه‌های جنگ ایران؛ قیمت نفت از ۹۰ دلار عبور کرد

تداوم تنش ها در منطقه و تجاوزات آمریکا علیه ایران باعث افزایش مجدد قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، قیمت نفت خام برنت با افزایش سه درصدی از سد ۹۰ دلار گذشت و به ۹۰ دلار و ۷۴ سنت رسید. این افزایش قیمت در سایه تداوم تنش ها در منطقه و اختلال حرکت کشتی ها در تنگه هرمز صورت می گیرد.

پیشتر منابع آگاه به رویترز گفته بودند که نیروهای انصارالله یمن در سایه تشدید تنش های منطقه ای خود را برای بستن تنگه باب المندب آماده می کنند. تنگه باب المندب دروازه دریای سرخ به شمار می رود و ۷ درصد از نفت خام جهان از این تنگه عبور می کند.

نگرانی ها در بازارهای جهانی نسبت به تداوم بی ثباتی در بخش نفت و گاز باعث افزایش قمیت ها شده به طوری که تحلیلگران هشدار داده اند این روند می تواند باعث شود قیمت نفت خام از ۱۰۰ دلار نیز عبور کند.

کد مطلب 6893134

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    نظرات

    • IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
      0 0
      پاسخ
      نفت باید به ۲۰۰دلار برسد تا دنیا برای همیشه در کوتاه مدت و بلند مدت این دندان لق را از بین ببرد
    • IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
      0 0
      پاسخ
      نفت باید به ۳۰۰ تا ۴۰۰دلار برسد تا به طور اصولی برای همیشه از سیستم انرژی جهان حذف شود

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