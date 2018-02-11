کارنامه عملکردی بانکها درپرداخت وام/رشد۲۰درصدی تسهیلات قرض الحسنه

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین گزارش عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، حکایت از آن دارد که در آذر ماه امسال نشان میدهد که کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری ۱۰۰۷۳.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته که ۹۱۰۱.۱ هزار میلیارد ریال بود ۱۰.۷ درصد افزایش یافته است. همچنین تسهیلات قرضالحسنه ۵.۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری قرضالحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانکها مربوط به مشارکت مدنی با ۳۸.۵ درصد و فروش اقساطی با ۲۵.۷ درصد است.
در این میان، در آذر ماه سال جاری ۵۵۸.۹ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری کشور به صورت قرضالحسنه پرداخت شده که این میزان نسبت به اسفندماه سال گذشته که ۴۶۲.۷ هزار میلیارد ریال بوده، ۲۰.۸ درصد رشد نشان میدهد. اگرچه از تیرماه سال ۹۴ آمار تسهیلات اعطایی بانکها به تفکیک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده، اما در آذرماه سال جاری سهم استصناع از تسهیلات پرداخت شده بانکها و موسسات اعتباری صفر بوده ولی منابع مرابحه ۷.۳ درصد بوده است.
آمارها حکایت از آن دارد که تسهیلات پرداخت شده در بانکهای تجاری کشور در آذر ماه امسال متفاوت بوده به نحوی که ۷.۶ درصد از وامهای بانکهای تجاری قرضالحسنه بوده که رقم آن ۱۲۰.۶ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرضالحسنه بانکهای تجاری در اسفندماه سال گذشته ۱۰۲.۳ هزار میلیارد ریال بوده است. در بانکهای تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانکها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۲۸.۱ درصد است که رقم آن ۴۴۷.۷ هزار میلیارد ریال در آذر ماه سال جاری بوده است. این میزان در اسفندماه سال گذشته ۲۹۶.۹ هزار میلیارد ریال بود.
۲۶.۳ درصد تسهیلات بانکهای تجاری به رقم ۴۲۰.۱ هزار میلیارد ریال در آذر ماه امسال به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال گذشته ۴۷۷.۴ هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانکهای تجاری در آذر ماه سال جاری به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.
در عین حال، ۲.۶ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۵۷.۴ هزار میلیارد ریال در قالب قرضالحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال گذشته ۴۷.۳ هزار میلیارد ریال بود.بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانکهای تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی میشود به نحوی که در آذر ماه امسال ۵۷.۹ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانکها به رقم ۱۲۹۵.۳ هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال گذشته به میزان ۱۲۴۱.۷ هزار میلیارد ریال بود. بانکهای تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کردهاند به نحوی که ۱۸.۷ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانکها در آذر ماه امسال به میزان ۴۱۹ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.
در بخش بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۶.۱ درصد تسهیلات پرداخت شده در آذر ماه امسال به میزان ۳۸۰.۹ هزار میلیارد ریال به عنوان قرضالحسنه و ۴۸.۷ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم ۳۰۴۰.۲ هزار میلیارد ریال بوده است.
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