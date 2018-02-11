میرلوحی: آزادی در ایران به مفهوم اصلی کلمه وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود میرلوحی نایب رئیس شورای شهر تهران با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در خصوص پیام حضور مردم گفت: پیام مردم به دشمنان خارجی این است که ایران محور امنیت، تفکر و اندیشه ورزی است و ایران را با قلعه های فررویخته منطقه مقایسه نکنید. ایران همواره در منطقه پیشرو بوده و امروز هم بهتر از این را می طلبیم.

میرلوحی با بیان اینکه امروز ایران از نظر دموکراسی در منطقه نظیر ندارد، افزود: ایران به صندوق های رای متکی است. آزادی در ایران به مفهوم اصلی کلمه وجود دارد.

نایب رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: عربستان فکر نکند چون به آمریکا متکی است، می تواند کاری از پیش ببرد و ایران روی «نه شرقی و نه غربی» ایستاده است.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص روند اصلاحات در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: بحث های مفصلی انجام می شود و شورای هماهنگی هم مشغول بحث است و دارند کار می کنند. در آستانه بعضی تصمیم گیری ها هستیم.

میرلوحی در ادامه در خصوص پارلمان اصلاحات نیز گفت: ما بحث پارلمان اصلاحات را مدت هاست داریم و کارگروه ارزیابی به دو گزینه رسیده است، یکی اینکه بشود چند صدنفر، حدود ۴۰۰-۳۰۰ نفر جمع شوند و کار انتخاب را انجام دهند.