  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۵

۲۲ بهمن تماشایی؛

میرلوحی: آزادی در ایران به مفهوم اصلی کلمه وجود دارد

میرلوحی: آزادی در ایران به مفهوم اصلی کلمه وجود دارد

نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: ایران به صندوق های رای متکی است. آزادی در ایران به مفهوم اصلی کلمه وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود میرلوحی نایب رئیس شورای شهر تهران با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در خصوص پیام حضور مردم گفت: پیام مردم به دشمنان خارجی این است که ایران محور امنیت، تفکر و اندیشه ورزی است و ایران را با قلعه های فررویخته منطقه مقایسه نکنید. ایران همواره در منطقه پیشرو بوده و امروز هم بهتر از این را می طلبیم.

میرلوحی با بیان اینکه امروز ایران از نظر دموکراسی در منطقه نظیر ندارد، افزود: ایران به صندوق های رای متکی است. آزادی در ایران به مفهوم اصلی کلمه وجود دارد.

نایب رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: عربستان فکر نکند چون به آمریکا متکی است، می تواند کاری از پیش ببرد و ایران روی «نه شرقی و نه غربی» ایستاده است.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص روند اصلاحات در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: بحث های مفصلی انجام می شود و شورای هماهنگی هم مشغول بحث است و دارند کار می کنند. در آستانه بعضی تصمیم گیری ها هستیم.

میرلوحی در ادامه در خصوص پارلمان اصلاحات نیز گفت: ما بحث پارلمان اصلاحات را مدت هاست داریم و کارگروه ارزیابی به دو گزینه رسیده است، یکی اینکه بشود چند صدنفر، حدود ۴۰۰-۳۰۰ نفر جمع شوند و کار انتخاب را انجام دهند.

کد مطلب 4225036

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها