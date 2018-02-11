هدف بزرگ انقلاب اسلامی تامین آسایش مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی ظهر یکشنبه در حاشیه راهپیایی ۲۲ بهمن ساری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مردم هوشمند مازندران در روز ۲۲ بهمن حماسه ای بزرگ خلق کردند، افزود: حضور پرشکوه مردم علوی مازندران در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و در راهپیمایی ۲۲ بهمن ثابت کرد که مردم عزیز ما بر سر پیمان خود با امام و شهدا و مقام معظم رهبری محکم و استوار ایستاده اند.

اسلامی تاکید کرد :هدف بزرگ انقلاب اسلامی تامین آسایش و آرامش مردم است و هدف اصلی همه برنامه ها حل مشکلات مردم و توسعه همه جانبه و پایدار است.

مقام عالی دولت در استان با اشاره به افتتاح صدها طرح و پروژه در دهه فجر در مازندران گفت: تمام همت و تلاش خود را بکار خواهیم گرفت تا زمینه رضایتمندی مردم را فراهم کنیم و در این مسیر به همراهی و مشارکت همه مازندرانیهای عزیز نیازمندیم.

استاندار مازندران از خلق حماسه ماندگار و جاودانه مردم مازندران در روز ۲۲ بهمن در سراسر استان تقدیر و تشکر نمود و گفت : از همه مسئولان ستادهای دهه فجر استان و شهرستانها و کمیته های زیر مجموعه ستاد دهه فجر که برنامه های سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب را در استان با شکوه برگزار نمودند تقدیر و تشکر می کنم.