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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۷:۲۱

هفته اول لیگ قهرمانان آسیا؛

موقعیت متزلزل سرمربی تیم حریف استقلال در آسیا

موقعیت متزلزل سرمربی تیم حریف استقلال در آسیا

برخی منابع نزدیک به لیگ ستارگان قطر خبر از موقعیت نه چندان مستحکم میشل لادروب روی نیمکت تیم الریان داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در نخستین گام آسیایی‌اش در فصل جاری میهمان الریان قطر است. دیداری حساس برای هر دو تیم بعنوان نخستین دیدار در مرحله گروهی که سه امتیازش می تواند در سرنوشت نهایی هر یک از دو تیم در مرحله گروهی تاثیرگذار باشد.

در حالی آبی پوشان برای این دیدار سنگین آماده می شوند که برخی از منابع نزدیک به لیگ ستارگان قطر خبر از موقعیت متزلزل میشل لادروب سرمربی دانمارکی تیم الریان روی نیمکت این تیم می دهند. این منابع خبری معتقدند در صورت شکست احتمالی تیم الریان مقابل استقلال احتمال برکاری لادروب از سرمربیگری الریان وجود دارد.

الریان در پایان هفته شانزدهم لیگ ستارگان قطر بعد از الدحیل ۴۲ و السد ۴۰ امتیازی با ۳۵ امتیاز در رده سوم جدول جای دارد و با توجه به فاصله نسبتا زیاد این تیم با تیم های اول و دوم جدول شانس زیادی برای قهرمانی در این مسابقات ندارد و این موضوع باعث نارضایتی مدیران باشگاه الریان از عملکرد لادروب شده است.

دیدار تیم های استقلال ایران و الریان قطر در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۸:۴۰ امروز سه شنبه در دوحه پایتخت قطر انجام می شود. این دیدار در ورزشگاه اختصاصی باشگاه السد برگزار می شود. 

کد مطلب 4225517

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