گزارش مهر از دلایل موفقیت تیم ملی فوتسال ایران و قهرمانی در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران روز گذشته با غلبه بر ژاپن در فینال جام ملتهای آسیا توانست برای دوازدهمین بار عنوان قهرمانی آسیا را به دست بیاورد تا همچنان با اختلاف نسبت به سایر کشورها بر بام قاره آسیا باشد. ایران در مرحله گروهی این مسابقات کار سختی نداشت و حتی برابر حریفان قدرتمندی چون تایلند، ازبکستان و ژاپن هم به چالش جدی نخورد. قدرت تیم ملی فوتسال ایران آنقدر بالا بود که سرمربیان تیم های مقابل از جمله تایلند و ازبکستان معتقد بودند هیچ تیمی توانایی رویارویی با ملی پوشان ما را ندارد.

* سومین افتخار ناظم الشریعه کمتر از سه سال

سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی شیرازی تیم ملی فوتسال ایران در شهریورماه ۹۴ هدایت این تیم را بر عهده گرفت یعنی کمتر از سه سال پیش. او در همان سال توانست ایران را به قهرمانی جام ملتهای آسیا (۲۰۱۶ - ازبکستان) برساند تا اولین افتخارش را در تیم ملی جشن بگیرد. این مربی سپس با همین تیم به مسابقات جام جهانی کلمبیا رفت و با کسب نتایج عالی و شکست تیم های قدرتمندی چون برزیل و پرتغال، عنوان سومی را از آن ایران کرد. البته تیم ملی در این میان عنوان قهرمانی بازی های داخل سالن آسیا را هم از آن خود کرد. ناظم الشریعه حالا و در سومین آزمون جدی خود در جام ملتها و جام جهانی توانست ایران را مجددا به عنوان قهرمانی آسیا برساند و نقش اصلی را در موفقیت تیم ملی ایفا کند.

* کادر فنی بادانش و بی ادعا

ناظم الشریعه در کادر مربیگری خود با افرادی همکاری می کند که در عین دانش بالا، بی ادعا و به دور از هیاهو و جنجال فقط به فکر موفقیت ایران هستند. علی صانعی، محمد هاشم زاده، امیر فراشی، جلیل دوران و دیگر مربیان و اعضای کادر تیم ملی علاوه بر پختگی و تجربه زیاد، در آماده سازی، آنالیز و چینش تیم خبره بوده و عصای دست ناظم الشریعه در روزها و مسابقات سخت هستند.

* بازیکنانی که همدل هستند و اشباع نمی شوند

یکی از چشمگیرترین ویژگی های تیم ملی ایران از زمان حضور ناظم الشریعه، استفاده از بازیکنانی است که همدل هستند و برابر دستورات کادر فنی سرکشی نمی کنند. این همدلی از درون دروازه تا راس و روی نیمکت دیده می شود. هرچند در این دوره از جام ملتها یکی، دو بازیکن از کم بازی کردن خوشحال و راضی نبودند اما ناظم الشریعه با ایجاد فضای دوستانه و رقابتی در تیم ملی، یکی از ضلع های موفقیت تیمش را پررنگتر کرده است.

نکته دیگر اینکه ۱۱ قهرمانی در پرونده فوتسال ایران، ملی پوشان را از تلاش برای تصاحب دوازدهمین عنوان قهرمانی بی انگیزه و سرد نکرده بود. آنها نه تنها باوجود قهرمانی های متوالی اشباع نشدند بلکه به قدری خوب ظاهر شدند که عنوان آقای گلی این رقابت ها و ارزشمندترین بازیکن هم به ایرانی ها رسید.

*ریکاوری مناسب بازیکنان در اوج خستگی بعد از لیگ

در کنار عوامل بالا از نحوه ریکاوری بازیکنان تیم ملی هم نمی توان به راحتی گذشت. بازیکنان ملی پوش چند ماه متوالی و فشرده در لیگ برتر بازی کرده بودند و همین فشردگی و خستگی باعث مصدومیت چند ملی پوش از جمله حمید احمدی شد. با این حال کادر فنی تیم ملی که برنامه های ریکاوری را از جام جهانی گذشته و با شیوه های جدید و به روز انجام می داد، در این دوره از جام ملتها هم همان برنامه را ادامه داد تا اهمیت نحوه ریکاوری یکبار دیگر خودش را نشان بدهد.

* کمیته فنی و فوتسال پیگیر بازی های تدارکاتی

در کنار تمام انتقاداتی که به کمیته فوتسال در خصوص نحوه برگزاری لیگ و ضعف های آن وارد است، می توان به پیگیری این کمیته و همچنین کمیته فنی برای برگزاری مسابقات دوستانه اشاره کرد. کمیته فنی چند ماه پیش توانست تورنمنت اصفهان را با حضور قزاقستان، روسیه و آذربایجان فراهم کند تا خیال ناظم الشریعه برای برگزاری بازی های تدارکاتی پیش از جام ملتهای آسیا تا حد زیادی راحت شود. این کمیته همچنین بلافاصله بعد از لغو سفر به کشور اسلوونی، با رایزنی با کشور آذربایجان موفق شد تیم ملی را برای برگزاری بازی راهی این کشور کند.

* در اولویت نبودن فوتسال برای فدراسیون

شاید بتوان کمترین سهم برای موفقیت تیم ملی فوتسال را به فدراسیون اختصاص داد. بخش بین الملل فدراسیون فوتبال نتوانست برگزاری بازی تدارکاتی با اسلوونی و سفر به این کشور را فراهم کند و حتی در بحث بازرگانی بازی تدارکاتی با بلاروس ضعیف عمل کرد. فدراسیون فوتبال نه تنها در این دوره که در دوره های گذشته هم نشان داده است فوتسال برایش در اولویت نیست تا جایی که حتی از دادن توپ برای برگزاری تورنمنت چهارجانبه اصفهان هم خودداری کند!

نمونه دیگر کم توجهی فدراسیون به فوتسال را می شد در مراسم بدرقه کاروان تیم ملی مشاهده کرد؛ برنامه ای که به بدرقه فوتسال اختصاص داشت ولی مهدی تاج رئیس فدراسیون بعد از دقایقی صحبت درباره فوتسال و لزوم تکرار قهرمانی، بحث را به سمت عملکرد فدراسیون و بازی تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا چرخاند!