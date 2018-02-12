معمای دروازه بانی استقلال در قطر/ شانس حسینی بیشتر از رحمتی

به گزارش خبرنگار مهر، استقلال تهران در اولین هفته از لیگ قهرمانان آسیا سال ۲۰۱۸ میهمان الریان قطر است. یکی از بزرگترین سئوالات پیرامون ترکیب استقلال انتخاب اول شفر برای چارچوب دروازه آبی پوشان است. این که سرانجام شفر از بین دو دروازه بان اصلی و آماده اش کدام گزینه را برای ترکیب اصلی اش انتخاب کند.

بررسی شرایط دو دروازه بان نشان می دهد سید حسین حسینی به ترکیب اصلی استقلال نزدیک تر از سید مهدی رحمتی است و احتمال این که شفر در اولین تجربه آسیایی‌اش با آبی‌پوشان از دروازه‌بان جوان تر تیمش استفاده کند وجود دارد.

حسینی به تازگی رکورد طولانی‌ترین دقایق گل نخوردن در تاریخ فوتبال ایران را به نام خود ثبت کرده است تا به این ترتیب از مدعیان اصلی حضور در ترکیب آبی پوشان باشد.

دیدار دو تیم استقلال و الریان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۸:۴۰ روز سه شنبه ۲۴ بهمن در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه برگزار می شود.