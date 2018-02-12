  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۲۹

هفته اول لیگ قهرمانان آسیا؛

معمای دروازه بانی استقلال در قطر/ شانس حسینی بیشتر از رحمتی

معمای دروازه بانی استقلال در قطر/ شانس حسینی بیشتر از رحمتی

احتمال این که سید حسین حسینی اولین بازی‌اش در لیگ قهرمانان آسیا را مقابل الریان تجربه کند وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، استقلال تهران در اولین هفته از لیگ قهرمانان آسیا سال ۲۰۱۸ میهمان الریان قطر است. یکی از بزرگترین سئوالات پیرامون ترکیب استقلال انتخاب اول شفر برای چارچوب دروازه آبی پوشان است. این که سرانجام شفر از بین دو دروازه بان اصلی و آماده اش کدام گزینه را برای ترکیب اصلی اش انتخاب کند.

بررسی شرایط دو دروازه بان نشان می دهد سید حسین حسینی به ترکیب اصلی استقلال نزدیک تر از سید مهدی رحمتی است و احتمال این که شفر در اولین تجربه آسیایی‌اش با آبی‌پوشان از دروازه‌بان جوان تر تیمش استفاده کند وجود دارد. 

حسینی به تازگی رکورد طولانی‌ترین دقایق گل نخوردن در تاریخ فوتبال ایران را به نام خود ثبت کرده است تا به این ترتیب از مدعیان اصلی حضور در ترکیب آبی پوشان باشد.  

دیدار دو تیم استقلال و الریان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۸:۴۰ روز سه شنبه ۲۴ بهمن در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه برگزار می شود.

کد مطلب 4225708

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها