هنر نمدمالی بوانات احیاء شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس، حسین پور اسد مسئول میراث فرهنگی شهرستان بوانات، پیرو بررسی های به عمل آمده در جهت شناسایی و احیا رشته های منسوخ شده و فراموش شده صنایع دستی شهرستان، رشته های نمدمالی،گلیم بافی،قاشق تراشی و شربت خوری چوبی ، رویه دوزی و گیوه تا کنون شناسایی شده اند که با پیگیری های انجام شده رشته های نمد مالی،گلیم بافی و عقیق تراشی در این شهرستان احیاء شد و مراحل احیاء رشته های قاشق تراشی و شربت خوری چوبی ، رویه دوزی گیوه در دست اقدام است.

در مدت زمانی نه چندان دور، شغل و حرفه نمدمالی یکی از رایج ترین کسب وکار دربین مردمان شهرستان بوانات بود. هنر نمدمالی شهرستان بوانات که قدمتی حدود ۱۰۰ ساله دارد و عمدتا در روستای فخرآباد انجام می شده است از ۲۰ سال پیش به دست فراموشی سپرده شده بود.

نمد ساده ترین نوع کف پوش است و ساخت آن احتیاج به دستگاه خاصی دارند. در نمد مالی در واقع از خاصیت طبیعی پشم که عبارت از در هم پیچیدن الیاف آن در اثر رطوبت و فشار است استفاده می شود. احتمال دارد که اولین بار بافندگانی که الیاف پشمی خود را شسته و برای گرفتن رطوبت آن با چوبدستی ضربه هایی به پشم می زده اند، موفق به کشف این خصوصیت پشم و در نتیجه موفق به بوجود آوردن صنعت نمدمالی شده باشند.

نمدهای تولیدی در سطح شهروروستا، رازی سر به مهر دارد که با شکل‌ها و رنگ‌های برگرفته از طبیعت، بخشی از فرهنگ هنرهای عامیانه ما را تشکیل می‌دهند. دستمایه ای که نقش های رنگارنگ طبیعی جلوه ای از طبیعت زیبا را با نقوش ساده و صمیمی به بینندگان نشان می دهد.

نمدمالی در مناطق روستایی وشهری بوانات رواج بسیار خوبی داشت وطرح و نقوش نمدهای این منطقه از بی نظیرترین نقوش از جهات تنوع و تعدد در هنرهای سنتی کشور به شمار میرود.

نمد در زمان‌های قدیم در شهرستان بوانات به عنوان لباس، کلاه، و زیرانداز به کار می‌رفته و در شرایطی سخت تولید می‌شده است. تهیه و ساخت نمد در بوانات همچنان به‌ صورت سنتی صورت می‌گرفت و هنرمندان واساتید بواناتی با نقش و نگار و دستان توانمند و هنرمندانه خود بدان روح تازه‌ای می‌بخشیدند.

از خواص نمد می توان گفت که رطوبت را از خود عبور نمی‌دهد و عایق بسیار مناسبی برای سرما و گرما است. نمد از استحکام قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و عمر زیادی می‌کند. ابزار کار و مواد اولیه برای تهیه آن ساده، محدود و قابل دسترس است. نمد خاصیت ایمنی بخشی (محافظتی) قابل توجهی دارد، چون که نیش گزندگان و چنگ و دندان درندگان در آن کارساز نیست.

خواص درمانی نمد برای بیماری هایی مثل رماتیسم و مفاصل بسیار مفید بوده که از گذشته های بسیار دور مورد استفاده قرار می گرفته است که علم پزشکی نیز امروزه خواص درمانی آن را اثبات کرده است.

بهمن برزگر یکی از استادکاران نمد مال بوانات که این هنر را از پدر خود به ارث برده اند و فرزندان ایشان از استادکاران نمدمال این شهرستان و احیاءکنندگان این هنرسنتی و صنایع دستی است.