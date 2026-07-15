به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک مسئولان حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی با هدف تقویت همافزایی و توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزههای فرهنگی، آموزشی و تبلیغی برگزار شد.
در این نشست، حاضران با تأکید بر نقش تعامل میان نهادهای دینی و فرهنگی در ترویج معارف اسلامی، بر ضرورت برنامهریزی مشترک، استفاده از ظرفیتهای علمی و تبلیغی و اجرای برنامههای منسجم در عرصه فرهنگ و تبلیغ دین تأکید کردند.
شرکتکنندگان همچنین همکاری نزدیک حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی را زمینهساز ارتقای فعالیتهای فرهنگی، پاسخگویی مؤثر به نیازهای روز جامعه و افزایش اثربخشی برنامههای تبلیغی دانستند.
در پایان این نشست، بر استمرار جلسات مشترک، بهرهگیری از ظرفیت نخبگان حوزوی و شبکه تبلیغی و تدوین برنامههای عملیاتی مشترک برای تحقق اهداف فرهنگی و دینی تأکید شد.
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