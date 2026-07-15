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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

امتحانات نهایی رشته‌های تحصیلی پایه دوازدهم در ۴ استان لغو شد

امتحانات نهایی رشته‌های تحصیلی پایه دوازدهم در ۴ استان لغو شد

ستاد عالی آزمون‌ها در خصوص برگزاری امتحانات نهایی در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، ستاد عالی آزمون ها در خصوص برگزاری امتحانات نهایی در استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان اطلاعیه ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون های وزارت آموزش و پرورش و با توجه به شرایط خاص کشور در استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان، امتحانات نهایی تمامی رشته های تحصیلی پایه دوازدهم در روز پنجشنبه؛ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ و پایه یازدهم در روز شنبه، ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ لغو و به زمان دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول می شود.

بدیهی است امتحانات نهایی سایر استان ها و امتحانات بعدی استان های مذکور، بر اساس برنامه ابلاغی در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6888940

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    نظرات

    • حسن IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      66 2
      پاسخ
      مگه میشه؟!!!!! این همه معطلی و مسخره بازی برای برگزاری امتحانات هماهنگ کشوری حالا این خبر؟؟؟!!! با توجه به تاثیر در معدل و تاثیر ۶۰ درصدی معدل در کنکور آیا به نظر آقایان این ظلم به دانش آموزان نیست؟!!! بعد معیار سنجش چگونه خواهد بود؟؟؟
    • علی IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      55 3
      پاسخ
      اگه نهایی کشوریه باید همه جا لغو بشه.مگه میشه اخه سطح سوالات فرق میکنه تازه بعدش تراز چطوری حساب میکنی فیلسوف
    • امیر IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      42 1
      پاسخ
      یا تعویق ندین یا کلی تعویق بدین اینجوری اختلاف تراز شدیدی بوجود میاد بین بچه های جنوب و بچه های بقیه استان ها
    • رضا DE ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      13 10
      پاسخ
      لطفا هر کاری میکنین تراز معدل رد حذف نکنین اینهمه زحمت کشیدیم براش که بشه این آخه؟!
    • هستی IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      5 24
      پاسخ
      این دو امتحان رو در این استان ها در تاریخ دیگه ای برگزار میکنن ، همین ..... چند روز دیرتر
    • US ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      3 0
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      کنکور ارشد چی ؟فردا آزمونه
    • فری IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      2 0
      پاسخ
      ای بابا بقیه رو هم باید لغو کنن اینجوری که نمیشه

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