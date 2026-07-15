به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضایی عصر چهارشنبه در آیین پنجمین کنگره ملی شعر عاشورایی در ساوه اظهار کرد: برنامههای فرهنگی و ادبی بهصورت غیرمستقیم، نوجوانان و جوانان را با ارزشهای اصیل انقلاب اسلامی و فرهنگ اهلبیت (ع) آشنا میکنند.
وی با اشاره به تجربههای شخصی خود از حضور در محافل شعر عاشورا در دهه ۶۰ میلادی، افزود: حضور در آن فضاها، از مهمترین نقاط عطف دوران نوجوانی من بود که علاقهمندیام به ادبیات، هنر و فرهنگ را شکل داد.
رضایی با تبیین آثار تربیتی برگزاری چنین آیینهایی، تصریح کرد: این برنامهها بدون اتکای مستقیم به آموزشهای رسمی، نسل جدید را با آیینها و فرهنگ دینی پیوند میدهند و آینده نشان خواهد داد که چه سرمایههای فرهنگی ارزشمندی از دل این محافل پرورش یافتهاند.
وی همچنین از برگزارکنندگان این کنگره قدردانی کرد و گفت: این رویداد میتواند در سالهای آتی، بستری برای تربیت شاعران برجسته و چهرههای فرهنگی ارادتمند به اهلبیت (ع) باشد.
مدیرکل دفتر شعر و موسیقی ورارت فرهنگ و ارشاداسلامی با اشاره به دغدغههای تخصصی خود در حوزه موسیقی، گفت: یکی از مهمترین چالشهای کنونی این حوزه، فاصله گرفتن کلام و شعر از آثار موسیقایی است.
وی با بیان اینکه محافل شعر عاشورایی سنگر تمدنساز و تربیت شاعران تراز انقلاب است، بیان کرد: موسیقی کشور بیش از هر زمان دیگری به شعر فاخر و غنی نیاز دارد، در حالی که متأسفانه در بسیاری از آثار تولیدی، جایگاه کلام تضعیف شده است.
رضایی با انتقاد از برخی آثار موسیقایی که فاقد جذابیت برای شنوندگان هستند، افزود: بخشی از این مسئله ناشی از فاصله میان جامعه شعر و جامعه موسیقی است.
وی همچنین با اشاره به فعالیتهای «شورای شعر دفتر موسیقی» گفت: که در این شورا درباره راهکارهای ارتقای جایگاه شعر در موسیقی بحث و تبادل نظر شده است.
این مسئول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: مقرر شده است پیش از پایان ماه صفر، بیانیهای در این زمینه منتشر شود تا آغازگر یک گفتمان جدی درباره احیای جایگاه شعر در موسیقی کشور باشد.
وی تأکید کرد: شاعران نباید منتظر باشند تا هنرمندان موسیقی به سراغ آنها بیایند، بلکه باید برای ورود شعر فاخر به عرصه موسیقی، خود پیشقدم شوند.
رضایی با تأکید بر اینکه «موسیقی بدون کلام ماندگار نخواهد بود»، تاکید کرد: آنچه به یک اثر موسیقایی روح، معنا و هویت میبخشد، شعر و محتوای ارزشمند آن است.
وی با اشاره به ضرورت تبدیل اشعار فاخر به آثار موسیقایی، افزود: انتشار گسترده مفاهیم فرهنگی و دینی در جامعه، مستلزم پیوند میان شعر ارزشمند و قالب موسیقی است.
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