به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: رزمایش‌های نظامی لهستان در مرزهای روسیه و بلاروس، تلاشی از سوی ورشو برای قدرت‌ نمایی و نشانه بی‌ مسئولیتی نخبگان سیاسی لهستان است. کشورهای غربی قصد دارند منابع طبیعی اوکراین را به‌عنوان غرامت یا به عنوان بهره وام‌ های اعطایی به تصاحب خود درآورند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این باره اضافه کرد: روسیه طرح‌های ایجاد ائتلاف موشکی اروپا را گام دیگری در راستای نزدیک‌تر کردن کی‌یف به چارچوب و رویکرد ناتو ارزیابی می‌کند. ابتکار ایجاد ائتلاف موشکی مشترک اروپایی، اهداف صرفاً دفاعی را دنبال نمی‌کند.

ماریا زاخارووا گفت که مواضع آمریکا که احتمال ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را مطرح می‌کند، نشانه نگران‌کننده است که نشان می‌دهد واشنگتن قصد دارد بدون توجه به معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای عمل کند.