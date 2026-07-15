  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۳

لبگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

بازیکنان تیم ملی والیبال پس از باخت مقابل اوکراین چه گفتند؟

بازیکنان تیم ملی والیبال پس از باخت مقابل اوکراین چه گفتند؟

علی حاجی‌پور و یوسف کاظمی پس از شکست ایران برابر اوکراین، با تمجید از کیفیت حریف، از شروع ضعیف تیم و از دست رفتن روند خوب در ادامه بازی ابراز تأسف کردند و قول دادند برای جبران تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حاجی‌پور پس از شکست تیم ایران مقابل اوکراین در هفته سوم لیگ ملت‌ها، اظهار داشت: اوکراین تیم باکیفیتی است و بازیکنان خوبی دارد. بیشتر نفرات این تیم در لیگ‌های باکیفیت بازی می‌کنند و سال به سال هم پیشرفت کرده‌اند.

وی ادامه داد: نمی‌دانم چرا باز هم شروع خوبی نداشتیم و نتوانستیم به بازی برگردیم. در ست سوم شرایط بهتر شد، خوب شروع کردیم و دوباره به بازی برگشتیم، اما در ست چهارم نتوانستیم همان روند را ادامه دهیم و واقعا نمی‌دانم دلیلش چه بود.

قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران گفت: شرمنده مردم شدیم، اما تمام توانمان را برای موفقیت تیم می‌گذاریم و امیدوارم در ادامه مسابقات بتوانیم نتایجی بگیریم که دل مردم را شاد کند.

همچنین یوسف کاظمی پس از شکست مقابل اوکراین در هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال، اظهار داشت: راستش را بخواهید توقع بازی سختی مقابل اوکراین را داشتیم. بازیکنان خیلی خوبی دارند، از نظر قدرتی و سرعتی شرایط خوبی دارند و متکی به یک نفر نیستند؛ والیبال را کاملا گروهی بازی می‌کنند. در حمله و سرویس هم عملکرد خوبی داشتند.

وی ادامه داد: شرایط تیم ایران آن‌طور که می‌خواستیم پیش نرفت. بچه‌ها تمام تلاششان را کردند، اما متاسفانه نتیجه دلخواه به دست نیامد.

مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران درباره مصدومیت خانزاده گفت: امیدوارم برای خانزاده هم اتفاق خاصی نیفتاده باشد و بتواند در بازی‌های بعد کنار تیم باشد و به تیم ایران کمک کند.

کد مطلب 6889282
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها