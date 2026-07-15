بازیکنان تیم ملی والیبال پس از باخت مقابل اوکراین چه گفتند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حاجیپور پس از شکست تیم ایران مقابل اوکراین در هفته سوم لیگ ملتها، اظهار داشت: اوکراین تیم باکیفیتی است و بازیکنان خوبی دارد. بیشتر نفرات این تیم در لیگهای باکیفیت بازی میکنند و سال به سال هم پیشرفت کردهاند.
وی ادامه داد: نمیدانم چرا باز هم شروع خوبی نداشتیم و نتوانستیم به بازی برگردیم. در ست سوم شرایط بهتر شد، خوب شروع کردیم و دوباره به بازی برگشتیم، اما در ست چهارم نتوانستیم همان روند را ادامه دهیم و واقعا نمیدانم دلیلش چه بود.
قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران گفت: شرمنده مردم شدیم، اما تمام توانمان را برای موفقیت تیم میگذاریم و امیدوارم در ادامه مسابقات بتوانیم نتایجی بگیریم که دل مردم را شاد کند.
همچنین یوسف کاظمی پس از شکست مقابل اوکراین در هفته سوم لیگ ملتهای والیبال، اظهار داشت: راستش را بخواهید توقع بازی سختی مقابل اوکراین را داشتیم. بازیکنان خیلی خوبی دارند، از نظر قدرتی و سرعتی شرایط خوبی دارند و متکی به یک نفر نیستند؛ والیبال را کاملا گروهی بازی میکنند. در حمله و سرویس هم عملکرد خوبی داشتند.
وی ادامه داد: شرایط تیم ایران آنطور که میخواستیم پیش نرفت. بچهها تمام تلاششان را کردند، اما متاسفانه نتیجه دلخواه به دست نیامد.
مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران درباره مصدومیت خانزاده گفت: امیدوارم برای خانزاده هم اتفاق خاصی نیفتاده باشد و بتواند در بازیهای بعد کنار تیم باشد و به تیم ایران کمک کند.
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