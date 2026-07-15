سهمیه آب بخش کشاورزی استان قزوین ۱۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قزوین اظهار کرد: دولت با ناهنجاریهای اجتماعی از جمله بیحجابی مخالف است، اما معتقدیم مواجهه با این موضوع باید با رویکردی فرهنگی، اجتماعی و مبتنی بر راهکارهای علمی و کارشناسی انجام شود.
وی با بیان اینکه حجاب موضوعی چندوجهی است، افزود: هرگونه مداخله در این حوزه باید بر پایه روشهای کارشناسی و به دور از برخوردهای هیجانی باشد تا آثار ماندگار و مؤثری در جامعه بر جای بگذارد.
استاندار قزوین در ادامه با اشاره به چالشهای استان در حوزه آب و برق تصریح کرد: استان در بخشهای آب شرب، آب کشاورزی و تأمین برق با مشکلاتی روبهرو است و مدیریت ارشد استان با جدیت پیگیر رفع این مسائل در سطح ملی است.
نوذری از نتایج این پیگیریها خبر داد و گفت: با رایزنیهای انجامشده با وزیر نیرو، سهمیه آب بخش کشاورزی دشت قزوین ۱۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت.
وی همچنین افزود: در راستای حمایت از تولید و صنعت، سهمیه برق استان نیز ۱۰۰ مگاوات افزایش پیدا کرد تا بخشی از محدودیتهای شهرکهای صنعتی برطرف شود.
استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پرهیز از اختلافات سیاسی و جناحی هستیم و خدمت به مردم در سایه انسجام و اتحاد داخلی محقق خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به نقش دولت، نیروهای مسلح و مردم در عبور از مشکلات، خاطرنشان کرد: تقویت همبستگی میان این سه رکن، ضامن عبور از چالشها و تحقق توسعه پایدار در کشور خواهد بود.
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