حدادیان: چراغ فرهنگ نباید با تغییر مدیریتی خاموش شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حدادیان عصر چهارشنبه در پنجمین کنگره ملی شعر عاشورایی در ساوه اظهار کرد: برگزاری بیش از دو دهه این رویداد، افتخاری بزرگ برای مردم ساوه محسوب میشود و استمرار این همایش طی ۲۲ سال گذشته، نشاندهنده جایگاه ارزشمند آن در عرصه فرهنگ و ادب آیینی است.
وی افزود: این کنگره در حال حاضر توانسته است مخاطبان خود را شناسایی کرده و به یک جریانساز تبدیل شود.
حدادیان با اشاره به آسیبهای حوزه فرهنگ، تصریح کرد: مسئولان و مردم باید قدر این سرمایه فرهنگی را بدانند و اجازه ندهند با تغییر مدیران، چنین برنامههایی دچار وقفه شوند چرا که توقف فعالیتهای ماندگار با جابهجایی مسئولان، یکی از آسیبهای جدی در حوزه فرهنگ است.
وی گفت: با بررسی ظرفیتهای کنگره ملی شعر عاشورایی، انتظار میرود این رویداد سال به سال پربارتر شده و از سطح ملی فراتر رفته و به یک رویداد فراملی تبدیل شود.
حدادیان همچنین بر لزوم دعوت از اساتید برجسته شعر آیینی، پژوهشگران و سخنرانان صاحبنظر و برگزاری نشستهای آموزشی و تخصصی در کنار شعرخوانی تأکید کرد.
این شاعر و مداح برجسته اهلبیت (ع) با تبیین نقش همایشهای فرهنگی در آموزش و تربیت، افزود: یکی از مهمترین کارکردهای چنین محافلی، انتقال تجربه به نسل جوان است از این رو، سخنرانان باید با ارائه مباحث علمی و کاربردی، مسیر رشد شاعران جوان را هموار کنند.
وی تاکید کرد: امید است برای بهرهمندی بیشتر از تجربیات اساتید، برگزاری این کنگره از حالت تکروزه خارج شده و به صورت نشستهای چندروزه برگزار شود.
حدادیان با اشاره به جایگاه ویژه شعر عاشورایی در فرهنگ انقلاب اسلامی، شاعران آیینی را راویان اصلی این فرهنگ دانست و گفت: آثار آنان نقش مهمی در تبیین معارف اهلبیت (ع) و انتقال پیام نهضت حسینی به نسلهای آینده ایفا میکند.
وی با تأکید بر ضرورت ممارست در شاعری گفت: شاعران جوان باید با تجربه و استمرار، بهترین آثار خود را از میان انبوه سرودهها انتخاب کنند چرا که هیچ شاعر بزرگی بدون سالها ممارست به جایگاه ماندگار نرسیده است.
این مدرس شعر آیینی با یادآوری نمونههای موفق ادبی، از شاهکارهایی چون شاهنامه فردوسی و ترکیببند محتشم کاشانی به عنوان حاصل سالها تلاش و پختگی یاد کرد و افزود: این مسیر برای شاعران کنونی نیز صادق است.
همچنین حدادیان بر ضرورت «نقدپذیری» توسط شاعران تأکید کرد و گفت: شاعران باید آثار خود را پیش از انتشار در معرض نقد اساتید قرار دهند و از چاپ آثار بدون بررسی کارشناسی پرهیز کنند چرا که نقد علمی از مهمترین عوامل رشد و تعالی شعر است.
وی تصریح کرد: ماندگاری شعر آیینی در گرو برخورداری از شور و احساس در کنار استحکام ادبی، تصویرسازی، صنایع شعری و پشتوانه معرفتی است.
این شاعر و مداح برجسته اهل بیت(ع) با تجلیل از شاعران انقلاب اسلامی و آثار ماندگار آنان در وصف امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب، شهدا و اهلبیت (ع)، این آثار را سرمایهای ارزشمند برای ادبیات معاصر دانست و خطاب به شاعران جوان، آنان را به اخلاص، مطالعه، تمرین و استمرار در مسیر قلم در راه اهلبیت (ع) دعوت کرد.
نظر شما