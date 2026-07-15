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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷

آتش‌سوزی مزارع و مراتع میانج پس از چند ساعت مهار شد

آتش‌سوزی مزارع و مراتع میانج پس از چند ساعت مهار شد

قزوین- مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: آتش‌سوزی 40 هکتار از مزارع و مراتع روستای میانج پس از چندین ساعت تلاش نیروهای امدادی مهار شد .

قدرت‌الله مهدیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این آتش‌سوزی پس از چندین ساعت تلاش بی‌وقفه ۳۰ نفر از نیروهای امدادی، عملیاتی و اهالی محلی به طور کامل مهار شد.

وی با ابراز تأسف از تکرار حوادث مشابه ناشی از سهل‌انگاری افزود: بی‌احتیاطی و دخالت عوامل انسانی بار دیگر موجب خسارت به بخش‌های وسیعی از مزارع گندم و منابع طبیعی استان شد که پیامدهای جبران‌ناپذیری برای محیط زیست و اقتصاد کشاورزی منطقه به همراه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین با اشاره به تداوم گرمای شدید هوا تصریح کرد: در این شرایط، روشن کردن آتش برای تفریح، سوزاندن بقایای کشاورزی، رهاسازی ظروف شیشه‌ای و پلاستیکی در طبیعت و همچنین پرتاب ته‌سیگار از مهم‌ترین عوامل بروز آتش‌سوزی در مراتع، مزارع و باغات است و شهروندان و بهره‌برداران باید نسبت به این موارد حساسیت بیشتری داشته باشند.

مهدیخانی در پایان ضمن قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اهالی روستای میانج در مهار این حریق، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به دستگاه‌های امدادی اطلاع دهند.

کد مطلب 6889289

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