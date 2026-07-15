«زیرساخت، خیران، پیگیری» ۳ محور اصلی استاندار سمنان برای بخش مسکن ملی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان در محل استانداری سمنان با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن نیازمند پیگیری مستمر، رفع موانع اجرایی و تسریع در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز است و تمامی دستگاه‌های مسئول باید نقش خود را به‌صورت مؤثر ایفا کنند.

وی با اشاره به ظرفیت نهادهای حمایتی در اجرای پروژه‌های مسکن افزود: کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد مسکن، اداره‌کل راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید با همکاری یکدیگر، شناسایی متقاضیان واجد شرایط، جذب منابع حمایتی و تأمین اعتبارات مورد نیاز را به‌صورت شهرستان‌محور دنبال کنند.

استاندار سمنان تأمین زیرساخت‌های آب، برق و گاز را از مهم‌ترین پیش‌نیازهای پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن دانست و تصریح کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید با تعیین متولی مشخص و هماهنگی مستمر، اجرای زیرساخت‌ها را بدون وقفه دنبال کرده و گزارش پیشرفت اقدامات را به‌صورت منظم ارائه دهند.

کولیوند با اشاره به برخی چالش‌های قانونی در اجرای طرح‌های مسکن، خواستار بازنگری در برخی احکام موجود شد و ادامه داد: برخی الزامات قانونی بدون توجه به ظرفیت‌های استان‌ها، مشکلاتی در تأمین زمین و اجرای زیرساخت‌ها ایجاد کرده است.

وی افزود: می‌بایست با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلاحات لازم در قوانین مرتبط با واگذاری زمین و اجرای طرح‌های حمایتی مسکن در دستور کار قرار گیرد تا امکان اجرای مؤثرتر این طرح‌ها متناسب با ظرفیت هر استان فراهم شود.

استاندار سمنان همچنین بر استفاده از ظرفیت زمین‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت تأکید کرد و توضیح داد: دستگاه‌های دولتی باید اراضی قابل استفاده خود را شناسایی و معرفی کنند تا روند تأمین زمین و پاسخگویی به متقاضیان با سرعت بیشتری انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری دقیق مصوبات شورای مسکن خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های مسئول باید موانع اجرایی را به‌صورت شفاف احصا و برای رفع آن اقدام کنند تا مطالبات متقاضیان، به‌ویژه در طرح‌های نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت، در چارچوب برنامه زمان‌بندی با سرعت بیشتری محقق شود.