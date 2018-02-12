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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

صالحی امیری:

 قهرمانی تیم ملی فوتسال کام ملت را در سالگرد انقلاب شیرین تر کرد

 قهرمانی تیم ملی فوتسال کام ملت را در سالگرد انقلاب شیرین تر کرد

رئیس کمیته ملی المپیک طی پیامی قهرمانی تیم ملی فوتسال در رقابتهای جام ملتهای آسیا، آنهم در سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، سید رضا صالحی امیری در پیام تبریک خود در پی قهرمانی مقتدرانه تیم ملی فوتسال مردان در رقابتهای جام ملت های آسیا آورده است:

کام ملت ایران در سالگرد انقلاب اسلامی شیرین بود اما درخشش جوانان عزیز ما در کسب قهرمانی فووتسال آسیا این روز را شیرین تر کرد تا این پیروزی غرور آفرین لبخند را بر لبها و نشاط را بر دل ملت جاری کرد.
آفرین بر این غیرت و غرور.

تیم ملی فوتسال روز گذشته در فینال پانزهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا با غلبه بر ژاپن، برای دوازدهمین بار قهرمان آسیا شد. 

کد مطلب 4225739
زینب حاجی حسینی

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