به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و الریان برای هشتیمن بار در تاریخ دیدارهای آسیایی شان مقابل هم به میدان می‌روند و این در حالی است که نتیجه اکثر دیدارهای قبلی دو تیم به سود آبی پوشان تهران بوده است.

در ۷ بازی گذشته استقلال ۵ و الریان تنها یک بار موفق به پیروزی شده اند و یک بار هم دیدار دو تیم به تساوی کشیده است. در ۷ بازی گذشته دو تیم، آبی پوشان تهران ۱۵ و تیم قطری ۵ گل زده‌اند تا همه آمارها به سود تیم ایرانی باشد.

اولین رویارویی دو تیم به تاریخ ۷۰/۹/۲۹ باز می‌گردد که در آن دیدار آبی پوشان با گل‌های عبدالعلی چنگیز و عباس سرخاب با نتیجه دو بر یک پیروز شدند.

۲۰ سال و ۳ ماه بعد دومین تقابل دو تیم اتفاق افتاد که در آن بازی هم این استقلال بود که با تک گل بوران یرکوویچ این تیم را در دوحه مغلوب کرد. دو تیم در تاریخ ۹۱/۲/۱۳ برای سومین بار مقابل هم قرار گرفتند که این دیدار هم با پیروزی قاطع استقلال به پایان رسید. در این بازی که به میزبانی استقلال انجام شد، آبی پوشان با دو گل آرش برهانی و تک گل اسماعیل شریفات حریفش را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد.

پرگل ترین دیدار دو تیم در چهارمین تقابل آنها روی داد که حاصل نود دقیقه تلاش به تساوی ۳-۳ انجامید تا این بازی با ۶ گل پر گل ترین بازی آنها باشد. جی لوید ساموئل، آرش برهانی و جواد نکونام در این بازی برای استقلال گلزنی کردند.

آبی پوشان در پنجمین دیدار با الریان توانستند برای دومین بار پیروزی ۳ بر صفر را تکرار کنند و این بار فرهاد مجیدی، هاشم بیگ زاده و آرش برهانی برای این تیم گلزنی کردند.

تنها پیروزی الریان مقابل استقلال در ششمین دیدار دو تیم روی داد. الریان در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰ در دوحه توانست با یک گل آبی پوشان را شکست دهد تا این اولین و تنها پیروزی الریان برابر استقلال باشد.

آبی پوشان یکبار دیگر الریان را با ۳ گل شکست دادند اما اینبار یک گل هم دریافت کردند تا پیروزی ۳ بر یک مقابل الریان برای این تیم ثبت شود. در این بازی کبه دو گل و قاضی یک گل برای آبی پوشان به ثمر رساندند. این بازی در تاریخ ۹۲/۲/۳ اتفاق افتاد.

آرش برهانی با ۴ گل زده بهترین گلزن آبی پوشان مقابل الریان در تاریخ برگزاری دیدارهای دو تیم است. کبه، یرکوویچ و ساموئل ۳ گلزن خارجی استقلال مقابل الریان هستند و بوبکر کبه با ۲ گل زده بهترین گلزن خارجی استقلال مقابل این تیم است. عبدالعلی چنگیز اولین و محمد قاضی آخرین گلزنان استقلال مقابل الریان هستند. آرش برهانی و بوبکر کبه تنها بازیکنان استقلال هستند که در یک بازی بیشتر از یک گل به الریان زده اند. همچنین برهانی و نکنونام تنها بازیکنان استقلال هستند که از روی نقطه پنالتی دروازه الریان را باز کرده‌اند.