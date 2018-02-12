اولین حریف آسیایی استقلال با پیراهن قرمز به میدان می آید

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی بازی تیم های فوتبال استقلال و الریان پیش از ظهر امروز در دوحه برگزار شد و مسئولین دو تیم به همراه مسئولین برگزاری این مسابقه تصمیمات لازم جهت هماهنگی های مورد نظر را برای این بازی اتخاذ کردند.

در این نشست نصرالله عبداللهی و حامد افضلی بعنوان نمایندگان تیم استقلال حضور داشتند و در پایان نیز مقرر شد تا تیم الریان در این مسابقه از پیراهن قرمز و شورت و جوراب مشکی استفاده کرده و دروازه بان آنها نیز از لباس سبز استفاده کند.

تیم فوتبال استقلال در این بازی با پیراهن های یک دست آبی به میدان می رود و دروازه بان این تیم هم از پیراهن سفید استفاده می کند.

دیدار دو تیم استقلال و الریان از هفته نخست رقابت های لیگ دسته اول کشور از ساعت ۱۸:۴۰ فردا (سه شنبه ۲۴ بهمن) به میزبانی تیم الریان در دوحه انجام می شود.