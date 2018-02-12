  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۷

هفته اول لیگ قهرمانان آسیا؛

اولین حریف آسیایی استقلال با پیراهن قرمز به میدان می آید

اولین حریف آسیایی استقلال با پیراهن قرمز به میدان می آید

اولین حریف آسیایی تیم فوتبال استقلال با پیراهن قرمز برابر این تیم بازی می‌کند و این در حالی است که نماینده کشورمان از لباس اولش به رنگ آبی استفاده می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی بازی تیم های فوتبال استقلال و الریان پیش از ظهر امروز در دوحه برگزار شد و مسئولین دو تیم به همراه مسئولین برگزاری این مسابقه تصمیمات لازم جهت هماهنگی های مورد نظر را برای این بازی اتخاذ کردند. 

در این نشست نصرالله عبداللهی و حامد افضلی بعنوان نمایندگان تیم استقلال حضور داشتند و در پایان نیز مقرر شد تا تیم الریان در این مسابقه از پیراهن قرمز و شورت و جوراب مشکی استفاده کرده و دروازه بان آنها نیز از لباس سبز استفاده کند.

تیم فوتبال استقلال در این بازی با پیراهن های یک دست آبی به میدان می رود و دروازه بان این تیم هم از پیراهن سفید  استفاده می کند.

دیدار دو تیم استقلال و الریان از هفته نخست رقابت های لیگ دسته اول کشور از ساعت ۱۸:۴۰ فردا (سه شنبه ۲۴ بهمن) به میزبانی تیم الریان در دوحه انجام می شود. 

کد مطلب 4225877

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها