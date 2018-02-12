دستگیری ۲ مظنون در ارتباط با پرونده کودک مفقود شده خلخالی

ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ۱۳ فروردین ماه سال جاری کودکی در مقابل دیدگان پدر و مادر خود مفقود شد و از ساعات اولیه اعلام مفقودی تلاش ها برای جستجو و یافتن وی در رودخانه هروچای آغاز شد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه غرق شدن ۱۰۰ درصدی کودک در این رودخانه به اثبات نرسید، پرونده به دادسرای مرکزی استان انتقال یافت و در جلسات متعدد توسط کارآگاهان اداره آگاهی ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل افزود: بعد از بررسی ها دو فرد مظنون به کودک ربایی در رابطه با پرونده این کودک دستگیر شده اند که تحقیقات قضایی از آن ها انجام می شود.

عتباتی تاکید کرد: فعلا در خصوص نتیجه این پرونده که غرق شدن کودک و یا ربوده شدن وی باشد، نمی توان نظر قطعی ارائه کرد و تحقیقات ادامه دارد.