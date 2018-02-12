  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۲۵

تصادف قطار در اتریش یک کشته و ۲۲ زخمی درپی داشت

تصادف قطار در اتریش یک کشته و ۲۲ زخمی درپی داشت

حادثه تصادف قطار در اتریش تا کنون یک تن کشته و ۲۲ زخمی برجای گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی راشا تودِی اعلام کرد که تصادف یک قطار مسافربری با لولکوموتیوی در اتریش تا کنون یک کشته و ۲۲ زخمی در پی داشته است.

بر اساس اعلام پلیس، این رویداد در شهر «نیکلاس‌دورف» (Niklasdorf) واقع در ایالت «اشتیریا» (Styria) روی داده است.

بر اساس اعلام شواهد عینی، نیروهای امدادی در محل  حادثه حاضر شده‌ و مشغول امداد رسانی هستند.

بر اساس اعلام منابع بیمارستانی، زخمی ها پس از انتقال به بیمارستان مورد مداوا قرار گرفته اند.

پلیس اعلام کرد که تحقیقات پیرامون این حادثه را آغاز کرده است.

کد مطلب 4226164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها