تصادف قطار در اتریش یک کشته و ۲۲ زخمی درپی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی راشا تودِی اعلام کرد که تصادف یک قطار مسافربری با لولکوموتیوی در اتریش تا کنون یک کشته و ۲۲ زخمی در پی داشته است.

بر اساس اعلام پلیس، این رویداد در شهر «نیکلاس‌دورف» (Niklasdorf) واقع در ایالت «اشتیریا» (Styria) روی داده است.

بر اساس اعلام شواهد عینی، نیروهای امدادی در محل حادثه حاضر شده‌ و مشغول امداد رسانی هستند.

بر اساس اعلام منابع بیمارستانی، زخمی ها پس از انتقال به بیمارستان مورد مداوا قرار گرفته اند.

پلیس اعلام کرد که تحقیقات پیرامون این حادثه را آغاز کرده است.