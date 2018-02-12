نعیم قاسم: دوره تعدی بدون پاسخ به سر آمده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو النور، شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت: سرنگونی جنگنده اسرائیلی به مفهوم آن است که قواعد درگیری که اساس آن تجاوز بدون پاسخ بود فرق کرده است و از این پس دیگر اسرائیل نمی تواند این قاعده درگیری را به کار گیرد و برای تحقق اهدافش پرسه بزند زیرا با واکنش روبرو خواهد شد.

وی افزود: اسرائیل هم اکنون سردرگم و حیران است نه می تواند وارد جنگ شود زیرا تبعات وخیمی برایش دارد و بهای سنگینی می پردازد و نه می توان شاهد رشد و تقویت قدرت مقابل باشد و نمی داند با این قدرت رو به رشد چگونه مقابله کند.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: اگر مقاومت نبود تمام منطقه برای صهیونیستها مباح بود، اسرائیل در فلسطین متمرکز می‌شد و شروع به توسعه جغرافیایی خود با هزینه کشورهای همجوار فلسطین میکرد. اگر مقاومت نبود اسرائیل از لبنان خارج نمی‌شد اما اکنون (اسرائیل) دنبال تثبیت موجودیت و ثبات خود است.

وی افزود: به برکت مقاومت لبنان قوی تر شده است و قدرت لبنان از معادله ارتش، مقاومت و ملت است. روسای سه گانه لبنان نشست برگزار و اعلام کردند که ما نمی پذیریم که مرزهای ما خدشه دار شود و آبهای لبنان در معرض تعدی واقع شود و ترسیم مرزها به گونه ای رخ دهد که با حق لبنان انسجام و همخوانی نداشته باشد.

نعیم قاسم به روسای سه گانه به خاطر موضع شان تبریک گفت و بیان کرد: این موضع به مثابه اجماع ملی لبنان و اینکه گزینه مقاومت گزینه لبنان مستقل عزیز و قوی است.

وی در ادامه اعلام کرد: انقلاب اسلامی ایران انقلابی عادی نبود بلکه انقلاب مردم ایران و ملت های منطقه و انقلاب تغییر و روحیه مقاومت و انتفاضه بر تمام تسلیم و تبعیت و بندگی بود. این به برکت جهاد رهبر و ملت ایران اسلامی و جانفشانی های آنها بود. هجمه های استکبار علیه ایران نیز به خاطر حمایت ایران از مقاومت و ملت های منطقه است.