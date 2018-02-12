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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۱۷

نعیم قاسم: دوره تعدی بدون پاسخ به سر آمده است

نعیم قاسم: دوره تعدی بدون پاسخ به سر آمده است

معاون دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به سرنگونی یک جنگنده رژیم صهیونیستی از سوی ارتش سوریه اعلام کرد: سرنگونی جنگنده اسرائیلی به مفهوم آن است که دوره تجاوز بدون پاسخ به سر آمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو النور، شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت: سرنگونی جنگنده اسرائیلی به مفهوم آن است که قواعد درگیری که اساس آن تجاوز بدون پاسخ بود فرق کرده است و از این پس دیگر اسرائیل نمی تواند این قاعده درگیری را به کار گیرد و برای تحقق اهدافش پرسه بزند زیرا با واکنش روبرو خواهد شد.

وی افزود: اسرائیل هم اکنون سردرگم و حیران است نه می تواند وارد جنگ شود زیرا تبعات وخیمی برایش دارد و بهای سنگینی می پردازد و نه می توان شاهد رشد و تقویت قدرت مقابل باشد و نمی داند با این قدرت رو به رشد چگونه مقابله کند.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: اگر مقاومت نبود تمام منطقه برای صهیونیستها مباح بود، اسرائیل در فلسطین متمرکز می‌شد و شروع به توسعه جغرافیایی خود با هزینه کشورهای همجوار فلسطین میکرد. اگر مقاومت نبود اسرائیل از لبنان خارج نمی‌شد اما اکنون (اسرائیل) دنبال تثبیت موجودیت و ثبات خود است.

وی افزود: به برکت مقاومت لبنان قوی تر شده است و قدرت لبنان از معادله ارتش، مقاومت و ملت است. روسای سه گانه لبنان نشست برگزار و اعلام کردند که ما نمی پذیریم که مرزهای ما خدشه دار شود و آبهای لبنان در معرض تعدی واقع شود و ترسیم مرزها به گونه ای رخ دهد که با حق لبنان انسجام و همخوانی نداشته باشد.

نعیم قاسم به روسای سه گانه به خاطر موضع شان تبریک گفت و بیان کرد: این موضع به مثابه اجماع ملی لبنان و اینکه گزینه مقاومت گزینه لبنان مستقل عزیز و قوی است.

وی در ادامه اعلام کرد: انقلاب اسلامی ایران انقلابی عادی نبود بلکه انقلاب مردم ایران و ملت های منطقه و انقلاب تغییر و روحیه مقاومت و انتفاضه بر تمام تسلیم و تبعیت و بندگی بود. این به برکت جهاد رهبر و ملت ایران اسلامی و جانفشانی های آنها بود. هجمه های استکبار علیه ایران نیز به خاطر حمایت ایران از مقاومت و ملت های منطقه است.

کد مطلب 4226167

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