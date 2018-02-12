چرا صداوسیما برای معرفی اسطوره های واقعی کاری نمی کند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اصحاب رسانه با سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار جلیلی گفت: امروز همه کسانی که در عرصه فرهنگ و کار رسانه هستند است اذعان دارند که در یک «جنگ رسانه‌ای» هستیم، شواهد این موضوع آنقدر زیاد است که قابل انکار نیست و هر روز می‌بینید که مطالب زیادی به ویژه با استفاده از فناوری‌های جدید رسانه‌ای تولید و توزیع می‌شود که موضوعات خاصی را هدف قرار داده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: طبیعی است که هر نوع جنگی آفند و پدافند متناسب با خودش را می‌طلبد و اگر امروز از «جنگ نرم» صحبت می‌کنیم، این جنگ هم اقتضائات خاص خودش را دارد و یکی از مهم‌ترین زرادخانه‌های موجود در جنگ نرم، «رسانه» است. اینجاست که رسانه باید جایگاه خودش را بشناسد و بداند که چه نقشی دارد و می‌خواهد چه نقشی ایفا بکند؟

جلیلی اظهار داشت: امروز بیش از 200 شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان فقط برای مخاطبان ایرانی فعالیت می کنند و همزمان هزاران سایت، کانال و انواع رسانه های دیگر نیز علیه ایران فعال هستند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در ادامه با طرح این پرسش که «جایگاه ما در این عرصه چیست؟» گفت: یکی از برنامه‌های جدی‌ دشمنان این است که اگر در عرصه‌ای به ویژه در عرصه‌های سخت، موفقیت‌هایی را به دست نمی‌آورند آن شکست‌ها را از طریق رسانه جبران کنند.

وی افزود: این شکست‌ها را می‌خواهند از طریق پوشاندن موفقیت‌های انقلاب جبران کنند و از سوی دیگر برخی موضوعات را آنچنان بزرگ‌ نمایی کنند که خروجی آن ایجاد یاس و ناامیدی در کشور باشد زیرا آنها می فهمند که اگر موفقیت های نظام در فضای رسانه ها خوب دیده شود، امید جامعه نیز بیشتر خواهد شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع «فتنه زرد» گفت: فتنه زرد یعنی اینکه موضوعات اصلی در یک جامعه فراموش شود و موضوعات فرعی یا بدتر از آن موضوعات کاذب تبدیل به موضوع اصلی بشود.

وی با بیان اینکه فتنه یعنی «غبارآلود کردن فضا» گفت: «فتنه زرد» می‌تواند در همه ابعاد از مسایل سیاسی تا اقتصادی، رسانه‌ای و... را در بر بگیرد برای همین در بسیاری از اوقات مشاهده می کنید که یک موضوعی که هیچ اهمیتی ندارد، ناگهان ضریب اول را در رسانه‌های مختلف پیدا می کند و به تبع آن موضوعات مهم فراموش می شود.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: شما به عنوان اصحاب رسانه، تأملی در فضای رسانه‌ای امروز داشته باشید. چه چیزهایی دارد ضریب پیدا می‌کند؟ کدام موضوعات اصلی که می‌تواند اعتماد به نفس ملی را قوت ببخشد، ضریب پیدا می‌کند؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سفر اخیر خود به استان کرمانشاه گفت: در این استان نقاط قوت و عظمتی وجود دارد که متاسفانه در هیچ رسانه ای دیده نمی شود اما همزمان بسیاری از موضوعاتی که که هیچ ارزشی ندارند و هیچ یک از مشکلات فرهنگی و اقتصادی ملت را حل نمی‌کنند، در رسانه ها مطرح هستند.

جلیلی ادامه داد: چطور است که اگر گفته شود مثلا یک امام جمعه در یک جا جشن تولد برای نوه‌اش گرفته بلافاصله این خبر در همه رسانه ها منتشر می شود اما اگر امام جمعه سرپل ذهاب از روز اول زلزله برای همدردی با مردم زلزله زده تا امروز در چادر زندگی کند در هیچ رسانه ای منعکس نمی شود!؟ در حالی که چنین خبری فقط یک خبر محلی نیست، بلکه می تواند در ابعاد گسترده تری منتشر شود.

وی افزود: اگر یک فرماندار فلان ایالت امریکا چنین کاری می‌کرد، در رسانه های دنیا بازتاب پیدا می کرد ولی چرا چنین خبری نباید در اینجا ضریب پیدا بکند؟

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنانش گفت: فردوسی شاعر بزرگ ایرانی به عنوان یک رسانه از افسانه‌های ما حماسه درست کرد اما در واقعیات امروز حماسه‌های بزرگتری وجود دارد که متاسفانه خود ما آنها را می‌پوشانیم!

جلیلی گفت: امروز در کوچه پس ‌کوچه‌های شهر کرمانشاه اسطورها و حماسه‌هایی وجود دارد که در رسانه ها خبری از آن ها نیست. اخیرا به منزل شهید فریدون احمدی از شهدای مدافع حرم کرمانشاه رفتم. وقتی از منزل شهید بیرون آمدم دیدم آنجا نوشته میدان فردوسی! پیش خود گفتم اگر امروز فردوسی بود، برای این فریدون چه حماسه‌ای خلق می‌کرد؟ آن وقت رسانه های ما دارند چه کار می‌کنند؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: شهید فریدون احمدی کسی است که 14 ماه در اسارت گروه های تکفیری بوده و در حالی که زیر سخت ترین شکنجه آن ها بود، با لطائف الحیل توانست از طریق شبکه های مجازی به داخل کشور از عملیات های گروه های تکفیری اطلاعات بدهد و پس از 14 ماه اسارت هم به شهادت برسد. این عظمت کم است؟

وی افزود: اسطوره یعنی شهید فریدون احمدی. چرا اینها نباید در رسانه ها ضریب پیدا بکنند؟ صدا و سیما اینجا چه نقشی داشته است؟ آیا اینها سرمایه‌های اجتماعی ما نیستند؟ اگر ما امروز هنر فردوسی بزرگ را تکریم می‌کنیم برای این است که توانسته با هنر، یک حماسه را نشان بدهد. چرا ما امروز نمی‌توانیم این حماسه‌های واقعی را نشان بدهیم؟

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: در روستاهای کرمانشاه کسانی که زمانی ارتفاعات بازی دراز را آزاد کردند، امروز در حال آباد کردن مناطق زلزله زده هستند و از بعد اربعین تا الان نیز به تهران برنگشته اند اما چرا چنین مجاهدت هایی در رسانه ها ضریب لازم را پیدا نمی کند؟

جلیلی ادامه داد: امروز نیروهای انقلابی در مناطق زلزله زده کرمانشاه هر 27 روز یک خانه 140 متری آن هم فقط با55 میلیون تومان هزینه می سازند. چرا اینها نباید در رسانه ها ضریب پیدا بکند؟ چرا برای دیدن چنین حماسه هایی حتما باید در کوچه های روستاهای کرمانشاه رفت تا مطلع شد؟ پس رسانه ها چه کار می کنند؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر خدای نکرده یک اختلاس انجام شود چه موج بزرگ رسانه‌ای ایجاد می شود اما چنین موفقیت هایی اصلا در رسانه ها دیده نمی شود. بدانید هر موضوع کاذبی که مطرح می‌شود، برای این است که یک موضوع اصلی پوشانده بشود.

وی افزود: در مناطق زلزله زده قرار بوده است ظرف مدت کوتاهی 8000 کانکس نصب بشود اما در فرصت کوتاه تری سپاه پاسداران این کار را انجام می دهد ولی چنین موفقیتی در رسانه ها ضریب پیدا نمی کند در حالی که خود آنها می گویند در یکی از ایالت های آمریکا بعد از گذشت سه ماه از طوفان، وضع به حال عادی حتی در ضرورات اولیه بر نمی گردد.

جلیلی بیان داشت: البته اگر ضعفی هم داریم، باید آن ضعف به درستی در رسانه مطرح تا برطرف شود.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: اگر یک اختلافی بین شیعه و سنی در یک جا باشد، سریع بزرگ می‌کنند اما در مناطق زلزله زده کرمانشاه وقتی شیعه، سنی، کرد، فارس و... همه در کنار هم با صبوری کمک می کنند در رسانه ها منعکس نمی شود. بنده وقتی به یک روستای زلزله زده رفتم دیدم یک طلبه سید از اسلامشهر تهران از سه ماه قبل به کرمانشاه آمده و به اهالی روستایی که همگی از اهل سنت هستند خدمت می کند. این زیبایی کمی است؟

وی با اشاره به هیات های مذهبی کرمانشاه و خدمت رسانی آنها به مردم زلزله زده اهل سنت در این استان گفت: این زیبایی ها کم است که هیات های مذهبی شیعه برای کمک به برادران و خواهران اهل سنت بسیج می شوند؟ چرا اینها نباید دیده بشود؟ چرا اینها نباید ضریب پیدا بکند؟ آن هم در محیطی که دشمن تمام تلاش را برای اختلاف افکنی انجام می دهد.

جلیلی تاکید کرد: اینهاست که اهمیت رسانه را نشان می‌دهد. البته ممکن است ابزار رسانه در هر دوره ای فرق کند، یک روز شعر باشد، همانطور که فردوسی با هنرمندی این رسانه را به بهترین شکل به کار گرفت و یک وقت هم رسانه در قالب فناوری‌های جدید ارتباطی باشد اما مهم این است که از اینها چگونه استفاده می‌کنیم؟ به آنها چه جهتی می‌دهیم؟ و چه ضریبی به موضوعات واقعی می‌دهیم؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: توجه به این جنبه هاست که یک رسانه انقلابی، شجاع، فهیم و بصیر می سازد. رسانه‌ای که می‌داند باید به چه چیزی توجه کند و به چیزی ضریب بدهد.