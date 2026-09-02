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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۹

شرایط جدید واردات آناناس اعلام شد

شرایط جدید واردات آناناس اعلام شد

شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از کشور چین، تایوان و پاکستان از سوی سازمان توسعه تجارت ایران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای به گمرک ایران شرایط واردات میوه آناناس با کد تعرفه ۰۸۰۴۳۰۰۰ از کشورهای چین، تایوان و پاکستان را اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۷۶۶۳۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ دفتر تدوین مقررات تجاری وزارت جهاد کشاورزی، منضم به نامه شماره ۷۰۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ سازمان حفظ نباتات، به اطلاع می‌رساند، میوه آناناس با کد تعرفه ۰۸۰۴۳۰۰۰ در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه‌ای متوسط قرار داشته و واردات آن از مبدأ کشورهای چین، تایوان و پاکستان، صرفاً در زمان ترخیص کالا، نیازمند اخذ مجوز از سازمان حفظ نباتات است. مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی ایفاد می‌گردد.

برای مشاهده شرایط مذکور اینجا را کلیک کنید.

کد مطلب 6934968
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      0 1
      پاسخ
      خرمای ایران را صادر میکنیم و آناناس و موز که هیچ ارزشی ندارد را با قیمت بالا وارد میکنید

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